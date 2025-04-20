https://ria.ru/20250420/kosmos-2012342886.html
"Союз МС-26" с россиянами и американцем приземлился в Казахстане
"Союз МС-26" с россиянами и американцем приземлился в Казахстане - РИА Новости, 20.04.2025
"Союз МС-26" с россиянами и американцем приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T04:26:00+03:00
2025-04-20T04:26:00+03:00
2025-04-20T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом приземлился в Казахстане, трансляцию посадки ведет "Роскосмос".Поздно вечером в субботу они расположились в корабле, попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС.Корабль отстыковался от станции в 0:57 ночи 20 апреля. Его двигатель включили на торможение в 3:27. После замедления "Союз МС-26" сошел с орбиты в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки, а затем спускался на парашюте в степь в Казахстане.После приземления аппарата участники поисково-спасательной операции достали оттуда вернувшихся россиян и американца.Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За этот период российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели в декабре один выход в открытый космос, во время которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Возвращение на Землю корабля "Союз МС-26"
Россияне Овчинин и Вагнер, американец Петтит вернулись на Землю после полёта на МКС, их корабль "Союз МС-26" приземлился в Казахстане, трансляцию посадки вел "Роскосмос".
2025-04-20T04:26
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, казахстан, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, дональд петтит
Космос - РИА Наука, Казахстан, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Наука, Дональд Петтит
"Союз МС-26" с россиянами и американцем приземлился в Казахстане
Союз МС-26 с Овчининым, Вагнером и Петтитом приземлился в Казахстане
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом приземлился в Казахстане, трансляцию
посадки ведет "Роскосмос".
Поздно вечером в субботу они расположились в корабле, попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС.
Корабль отстыковался от станции в 0:57 ночи 20 апреля. Его двигатель включили на торможение в 3:27. После замедления "Союз МС-26" сошел с орбиты в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки, а затем спускался на парашюте в степь в Казахстане.
После приземления аппарата участники поисково-спасательной операции достали оттуда вернувшихся россиян и американца.
Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За этот период российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели в декабре один выход в открытый космос, во время которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".