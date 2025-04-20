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"Союз МС-26" с россиянами и американцем отстыковался от МКС - РИА Новости, 20.04.2025
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Наука
 
01:02 20.04.2025 (обновлено: 04:28 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kosmos-2012335384.html
"Союз МС-26" с россиянами и американцем отстыковался от МКС
"Союз МС-26" с россиянами и американцем отстыковался от МКС - РИА Новости, 20.04.2025
"Союз МС-26" с россиянами и американцем отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-26", на котором российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с американцем Дональдом Петтитом возвращаются на Землю, отстыковался от... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:02:00+03:00
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казахстан
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корабль "Союз МС-26", на котором российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с американцем Дональдом Петтитом возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции, трансляцию возвращения ведет "Роскосмос".Как ожидается, двигательная установка корабля включится на торможение в 3:27 ночи. Она выдаст импульс, необходимый для сведения "Союза МС-26" с орбиты. После этого корабль войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем должен приземлиться в 4.21 утра в степи в Казахстане.Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели в декабре один выход в открытый космос, во время которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
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космос - риа наука, роскосмос, земля, казахстан, алексей овчинин, иван вагнер, дональд петтит
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Земля, Казахстан, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петтит
"Союз МС-26" с россиянами и американцем отстыковался от МКС

"Союз МС-26" с Овчининым, Вагнером и Петтитом отстыковался от МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корабль "Союз МС-26", на котором российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с американцем Дональдом Петтитом возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции, трансляцию возвращения ведет "Роскосмос".
Как ожидается, двигательная установка корабля включится на торможение в 3:27 ночи. Она выдаст импульс, необходимый для сведения "Союза МС-26" с орбиты. После этого корабль войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем должен приземлиться в 4.21 утра в степи в Казахстане.
Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели в декабре один выход в открытый космос, во время которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосЗемляКазахстанАлексей ОвчининИван ВагнерДональд Петтит
 
 
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