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Двое россиян и американец вернутся с МКС на корабле "Союз МС-26" - РИА Новости, 20.04.2025
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Наука
 
00:21 20.04.2025 (обновлено: 04:28 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kosmos-2012331687.html
Двое россиян и американец вернутся с МКС на корабле "Союз МС-26"
Двое россиян и американец вернутся с МКС на корабле "Союз МС-26" - РИА Новости, 20.04.2025
Двое россиян и американец вернутся с МКС на корабле "Союз МС-26"
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом 20 апреля вернутся на Землю с Международной космической РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:21:00+03:00
2025-04-20T04:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом 20 апреля вернутся на Землю с Международной космической станции на корабле "Союз МС-26". Экипаж уже расположился в корабле. Переходные люки между "Союзом" и станцией они закрыли около 22.00 мск 19 апреля. Ожидается, что в 0.56 мск корабль отстыкуется от МКС и начнёт медленно от неё отдаляться. На безопасном расстоянии от станции будет включена его двигательная установка, которая придаст необходимый импульс для сведения с орбиты. Далее "Союз МС-26" войдёт в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. Планируется, что его спускаемый аппарат в 4.21 мск приземлится в степи Казахстана. Ракета с кораблём "Союз МС-26" стартовала с космодрома Байконур вечером 11 сентября 2024 года. Через три с небольшим часа он пристыковался к Международной космической станции. Изначально планировалось, что Овчинин, Вагнер и Петтит проведут на МКС 202 суток, однако экспедиция была немного продлена. Овчинин заявил, что ничего страшного в продлении миссии нет, все относятся к этому с пониманием, а для космонавтов это "наоборот, здорово, дополнительная возможность поработать" на станции. Российские космонавты за время полёта провели более 40 экспериментов, а также выполнили один выход в открытый космос. Он состоялся 19-20 декабря. В ходе работы за бортом станции Вагнер с Овчининым установили рентгеновский спектрометр "Монитор всего неба". С помощью этого оборудования учёные собираются измерить фоновое рентгеновское излучение. Овчинин ранее уже совершил два полёта на МКС - в 2016 и 2019 годах. Кроме того, в 2018 году он из-за аварии ракеты не долетел до станции и приземлился с американским астронавтом Ником Хейгом через 20 минут после старта. Вагнер был на станции один раз – в 2020 году. Для Петтита новая миссия была уже четвёртой командировкой на МКС, где он работал в 2002-2003 годах, в 2008 году и в 2011-2012 годах. На станции остались российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, американские астронавты Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Ким, а также японец Такуя Ониси. Рыжиков, Зубрицкий и Ким прибыли 8 апреля на "Союзе МС-27", остальных привёз на станцию американский Crew Dragon 16 марта.
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010887321.html
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космос - риа наука, земля, казахстан, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, ник хейг, дональд петтит
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Казахстан, Байконур (город), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Ник Хейг, Дональд Петтит
Двое россиян и американец вернутся с МКС на корабле "Союз МС-26"

Овчинин, Вагнер и Петтит 20 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-26"

© Фото : NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом 20 апреля вернутся на Землю с Международной космической станции на корабле "Союз МС-26".
Экипаж уже расположился в корабле. Переходные люки между "Союзом" и станцией они закрыли около 22.00 мск 19 апреля.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 18:27
Ожидается, что в 0.56 мск корабль отстыкуется от МКС и начнёт медленно от неё отдаляться. На безопасном расстоянии от станции будет включена его двигательная установка, которая придаст необходимый импульс для сведения с орбиты. Далее "Союз МС-26" войдёт в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. Планируется, что его спускаемый аппарат в 4.21 мск приземлится в степи Казахстана.
Ракета с кораблём "Союз МС-26" стартовала с космодрома Байконур вечером 11 сентября 2024 года. Через три с небольшим часа он пристыковался к Международной космической станции. Изначально планировалось, что Овчинин, Вагнер и Петтит проведут на МКС 202 суток, однако экспедиция была немного продлена.
Овчинин заявил, что ничего страшного в продлении миссии нет, все относятся к этому с пониманием, а для космонавтов это "наоборот, здорово, дополнительная возможность поработать" на станции.
Российские космонавты за время полёта провели более 40 экспериментов, а также выполнили один выход в открытый космос. Он состоялся 19-20 декабря. В ходе работы за бортом станции Вагнер с Овчининым установили рентгеновский спектрометр "Монитор всего неба". С помощью этого оборудования учёные собираются измерить фоновое рентгеновское излучение.
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12 апреля, 15:14
Овчинин ранее уже совершил два полёта на МКС - в 2016 и 2019 годах. Кроме того, в 2018 году он из-за аварии ракеты не долетел до станции и приземлился с американским астронавтом Ником Хейгом через 20 минут после старта. Вагнер был на станции один раз – в 2020 году. Для Петтита новая миссия была уже четвёртой командировкой на МКС, где он работал в 2002-2003 годах, в 2008 году и в 2011-2012 годах.
На станции остались российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, американские астронавты Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Ким, а также японец Такуя Ониси. Рыжиков, Зубрицкий и Ким прибыли 8 апреля на "Союзе МС-27", остальных привёз на станцию американский Crew Dragon 16 марта.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС
11 апреля, 05:49
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляКазахстанБайконур (город)Алексей ОвчининИван ВагнерНик ХейгДональд Петтит
 
 
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