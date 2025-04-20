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В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику - РИА Новости, 20.04.2025
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23:47 20.04.2025 (обновлено: 23:49 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kosmetika-2012425634.html
В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику
В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику - РИА Новости, 20.04.2025
В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику
Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое: поставки средств по уходу за собой, декоративной косметики и парфюма из РФ в соседнюю республику в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:47:00+03:00
2025-04-20T23:49:00+03:00
экономика
казахстан
россия
в мире
косметика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое: поставки средств по уходу за собой, декоративной косметики и парфюма из РФ в соседнюю республику в феврале в годовом выражении подскочили почти вдвое - до 20,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахской таможни. Наибольшая доля в российских отгрузках указанных товаров в Казахстан в конце зимы пришлась на средства для волос - различные лаки и шампуни (47%). На втором месте и почти сопоставимой по объемам в деньгах была косметика (46%) - средства для макияжа, ухода за кожей, для маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду. Российский экспорт занимает довольно заметную долю на рынке красоты Казахстана - страна обеспечивает больше трети импорта республики. Активно Россия поставляет Казахстану и другие средства ухода за собой, не относящиеся к косметическим. Например, больше трети казахского импорта средств гигиены для полости рта и столько же - средств для эпиляции, составов для принятия ванн было отгружено в феврале из России.
https://ria.ru/20250308/hakery-2003801281.html
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экономика, казахстан, россия, в мире, косметика
Экономика, Казахстан, Россия, В мире, косметика
В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику

Спрос на российскую косметику и парфюм в Казахстане вырос вдвое

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин косметики
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Магазин косметики. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое: поставки средств по уходу за собой, декоративной косметики и парфюма из РФ в соседнюю республику в феврале в годовом выражении подскочили почти вдвое - до 20,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахской таможни.
Наибольшая доля в российских отгрузках указанных товаров в Казахстан в конце зимы пришлась на средства для волос - различные лаки и шампуни (47%). На втором месте и почти сопоставимой по объемам в деньгах была косметика (46%) - средства для макияжа, ухода за кожей, для маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.
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