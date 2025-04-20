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В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США - РИА Новости, 20.04.2025
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06:12 20.04.2025 (обновлено: 06:13 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/koreja-2012345436.html
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США - РИА Новости, 20.04.2025
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США
Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:12:00+03:00
2025-04-20T06:13:00+03:00
сша
южная корея
сеул
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку находится в долгу перед США за экономическую помощь, оказанную в XX веке, сообщает издание Financial Times по итогам проведенного интервью. "Южная Корея "не будет сопротивляться" американским пошлинам, заявил исполняющий обязанности президента страны, сославшись на исторический долг страны перед Вашингтоном", - пишет издание. Financial Times приводит слова Хан Док Су о том, что в период после окончания Корейской войны США оказали Южной Корее значительную помощь, которая обусловила ее современное экономическое процветание. По словам южнокорейского политика, между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся "хороший" 28-минутный телефонный разговор. По его итогам Южная Корея готова обсудить сокращение своего торгового профицита, в том числе путем покупки американского сжиженного природного газа и коммерческих авиалайнеров. Хан Док Су добавил, что Сеул готов обсуждать нетарифные торговые барьеры и что расширение сотрудничества в военно-морском судостроении "может помочь США в укреплении их альянсов". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250418/ii-2011991549.html
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сша
южная корея
сеул
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сша, южная корея, сеул, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Южная Корея, Сеул, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США

Сеул не будет бороться с пошлинами из-за исторического долга перед Вашингтоном

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Петров
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку находится в долгу перед США за экономическую помощь, оказанную в XX веке, сообщает издание Financial Times по итогам проведенного интервью.
"Южная Корея "не будет сопротивляться" американским пошлинам, заявил исполняющий обязанности президента страны, сославшись на исторический долг страны перед Вашингтоном", - пишет издание.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В США опасаются, что пошлины подорвут усилия по доминированию страны в ИИ
18 апреля, 10:48
Financial Times приводит слова Хан Док Су о том, что в период после окончания Корейской войны США оказали Южной Корее значительную помощь, которая обусловила ее современное экономическое процветание.
По словам южнокорейского политика, между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся "хороший" 28-минутный телефонный разговор. По его итогам Южная Корея готова обсудить сокращение своего торгового профицита, в том числе путем покупки американского сжиженного природного газа и коммерческих авиалайнеров. Хан Док Су добавил, что Сеул готов обсуждать нетарифные торговые барьеры и что расширение сотрудничества в военно-морском судостроении "может помочь США в укреплении их альянсов".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
США могут остаться без витаминов из-за пошлин против Китая
18 апреля, 05:12
 
СШАЮжная КореяСеулДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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