https://ria.ru/20250420/koreja-2012345436.html

В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США

В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США - РИА Новости, 20.04.2025

В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США

Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:12:00+03:00

2025-04-20T06:12:00+03:00

2025-04-20T06:13:00+03:00

сша

южная корея

сеул

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_aefbfa290061f5671822035cb34cb05e.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку находится в долгу перед США за экономическую помощь, оказанную в XX веке, сообщает издание Financial Times по итогам проведенного интервью. "Южная Корея "не будет сопротивляться" американским пошлинам, заявил исполняющий обязанности президента страны, сославшись на исторический долг страны перед Вашингтоном", - пишет издание. Financial Times приводит слова Хан Док Су о том, что в период после окончания Корейской войны США оказали Южной Корее значительную помощь, которая обусловила ее современное экономическое процветание. По словам южнокорейского политика, между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся "хороший" 28-минутный телефонный разговор. По его итогам Южная Корея готова обсудить сокращение своего торгового профицита, в том числе путем покупки американского сжиженного природного газа и коммерческих авиалайнеров. Хан Док Су добавил, что Сеул готов обсуждать нетарифные торговые барьеры и что расширение сотрудничества в военно-морском судостроении "может помочь США в укреплении их альянсов". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250418/ii-2011991549.html

https://ria.ru/20250418/ssha-2011949876.html

сша

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, южная корея, сеул, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире