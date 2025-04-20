В парламенте Японии прокомментировали перемирие на Украине
Депутат Судзуки: перемирие означает, что диалог РФ и США идет на разных уровнях
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Объявление президентом России Владимиром Путиным временного перемирия в сочетании с рядом заявлений президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что между двумя странами идут переговоры на различных уровнях, написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Президент Путин объявил временное перемирие. Вместе с рядом высказываний президента США Дональда Трампа заявление президента Путина воспринимается как то, что Америка и Россия ведут переговоры на различных уровнях", - считает депутат.
Говоря о корнях военного конфликта на Украине, Судзуки призывает посмотреть на исторические факты.
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"Я всегда говорил, что "и во-первых, и во-вторых – прекращение огня". Когда началась война на Украине, многие политики прямо говорили: "Россия плохая, Украина хорошая". В войне у каждой стороны есть, что сказать. В той войне, которую начала Япония, у нее тоже было что сказать. Кто создал причину войны на Украине? Кто не соблюдал Минских соглашений, направлял беспилотники Байрактары и дроны на районы, где живут русские, делал заявления, которые можно было истолковать как требование вернуть ядерное оружие?" - написал политик.
Кроме того, в другом заявлении Мунэо Судзуки сказал, что "прекращение огня говорит о гуманности президента Путина".
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"В то же время, Украине пора признать существующую реальность. Они до сих пор говорят, что атаки так и не прекратились. Но президент Путин всегда строго соблюдал свои обещания. Тот, кто не выполняет обещания — это Украина. Украинская сторона должна как следует рассмотреть мудрое решение президента Путина и приложить усилия для полного прекращения войны", - считает депутат.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.