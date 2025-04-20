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В парламенте Японии прокомментировали перемирие на Украине - РИА Новости, 20.04.2025
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16:24 20.04.2025 (обновлено: 16:35 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/japonija-2012398246.html
В парламенте Японии прокомментировали перемирие на Украине
В парламенте Японии прокомментировали перемирие на Украине - РИА Новости, 20.04.2025
В парламенте Японии прокомментировали перемирие на Украине
Объявление президентом России Владимиром Путиным временного перемирия в сочетании с рядом заявлений президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T16:24:00+03:00
2025-04-20T16:35:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
мунэо судзуки
дональд трамп
нато
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Объявление президентом России Владимиром Путиным временного перемирия в сочетании с рядом заявлений президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что между двумя странами идут переговоры на различных уровнях, написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Президент Путин объявил временное перемирие. Вместе с рядом высказываний президента США Дональда Трампа заявление президента Путина воспринимается как то, что Америка и Россия ведут переговоры на различных уровнях", - считает депутат. Говоря о корнях военного конфликта на Украине, Судзуки призывает посмотреть на исторические факты. "Я всегда говорил, что "и во-первых, и во-вторых – прекращение огня". Когда началась война на Украине, многие политики прямо говорили: "Россия плохая, Украина хорошая". В войне у каждой стороны есть, что сказать. В той войне, которую начала Япония, у нее тоже было что сказать. Кто создал причину войны на Украине? Кто не соблюдал Минских соглашений, направлял беспилотники Байрактары и дроны на районы, где живут русские, делал заявления, которые можно было истолковать как требование вернуть ядерное оружие?" - написал политик. Он считает также, что "Японии нужно хорошо задуматься над тем, чем было ее следование за прежней администрацией США и НАТО, не учитывая этих исторических фактов". Кроме того, в другом заявлении Мунэо Судзуки сказал, что "прекращение огня говорит о гуманности президента Путина". "В то же время, Украине пора признать существующую реальность. Они до сих пор говорят, что атаки так и не прекратились. Но президент Путин всегда строго соблюдал свои обещания. Тот, кто не выполняет обещания — это Украина. Украинская сторона должна как следует рассмотреть мудрое решение президента Путина и приложить усилия для полного прекращения войны", - считает депутат. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html
https://ria.ru/20250419/ekspert-2012307174.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, мунэо судзуки, дональд трамп, нато, япония
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Мунэо Судзуки, Дональд Трамп, НАТО, Япония
В парламенте Японии прокомментировали перемирие на Украине

Депутат Судзуки: перемирие означает, что диалог РФ и США идет на разных уровнях

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Объявление президентом России Владимиром Путиным временного перемирия в сочетании с рядом заявлений президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что между двумя странами идут переговоры на различных уровнях, написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
19 апреля, 22:24
«
"Президент Путин объявил временное перемирие. Вместе с рядом высказываний президента США Дональда Трампа заявление президента Путина воспринимается как то, что Америка и Россия ведут переговоры на различных уровнях", - считает депутат.
Говоря о корнях военного конфликта на Украине, Судзуки призывает посмотреть на исторические факты.
«
"Я всегда говорил, что "и во-первых, и во-вторых – прекращение огня". Когда началась война на Украине, многие политики прямо говорили: "Россия плохая, Украина хорошая". В войне у каждой стороны есть, что сказать. В той войне, которую начала Япония, у нее тоже было что сказать. Кто создал причину войны на Украине? Кто не соблюдал Минских соглашений, направлял беспилотники Байрактары и дроны на районы, где живут русские, делал заявления, которые можно было истолковать как требование вернуть ядерное оружие?" - написал политик.
Он считает также, что "Японии нужно хорошо задуматься над тем, чем было ее следование за прежней администрацией США и НАТО, не учитывая этих исторических фактов".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
Вчера, 00:54
Кроме того, в другом заявлении Мунэо Судзуки сказал, что "прекращение огня говорит о гуманности президента Путина".
«
"В то же время, Украине пора признать существующую реальность. Они до сих пор говорят, что атаки так и не прекратились. Но президент Путин всегда строго соблюдал свои обещания. Тот, кто не выполняет обещания — это Украина. Украинская сторона должна как следует рассмотреть мудрое решение президента Путина и приложить усилия для полного прекращения войны", - считает депутат.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным
19 апреля, 19:29
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинМунэо СудзукиДональд ТрампНАТОЯпония
 
 
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