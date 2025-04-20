https://ria.ru/20250420/glava-2012365950.html
Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе
Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе - РИА Новости, 20.04.2025
Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил продолжение сотрудничества России и США на фоне возвращения российских космонавтов... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:11:00+03:00
2025-04-20T11:11:00+03:00
2025-04-20T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил продолжение сотрудничества России и США на фоне возвращения российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита с Международной космической станции. Ранее спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" приземлился в Казахстане, на нём российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернулись с Международной космической станции с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Трансляцию посадки вел "Роскосмос". "Россия, США, сотрудничество продолжается", - написал Дмитриев в соцсети X в воскресенье. Так он прокомментировал публикацию НАСА о возвращении Овчинина, Вагнера и Петтита на Землю. Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели один выход в открытый космос (в декабре), в ходе которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
https://ria.ru/20250416/putin-2011689586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, сша, россия, казахстан, алексей овчинин, иван вагнер, дональд петтит, российский фонд прямых инвестиций, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, США, Россия, Казахстан, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петтит, Российский фонд прямых инвестиций, Роскосмос, НАСА
Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе
Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США продолжают сотрудничать в космической сфере