https://ria.ru/20250420/glava-2012365950.html

Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе

Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе - РИА Новости, 20.04.2025

Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил продолжение сотрудничества России и США на фоне возвращения российских космонавтов... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:11:00+03:00

2025-04-20T11:11:00+03:00

2025-04-20T11:11:00+03:00

космос - риа наука

сша

россия

казахстан

алексей овчинин

иван вагнер

дональд петтит

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил продолжение сотрудничества России и США на фоне возвращения российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита с Международной космической станции. Ранее спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" приземлился в Казахстане, на нём российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернулись с Международной космической станции с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Трансляцию посадки вел "Роскосмос". "Россия, США, сотрудничество продолжается", - написал Дмитриев в соцсети X в воскресенье. Так он прокомментировал публикацию НАСА о возвращении Овчинина, Вагнера и Петтита на Землю. Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели один выход в открытый космос (в декабре), в ходе которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".

https://ria.ru/20250416/putin-2011689586.html

https://ria.ru/20250420/kosmos-2012342886.html

сша

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, сша, россия, казахстан, алексей овчинин, иван вагнер, дональд петтит, российский фонд прямых инвестиций, роскосмос, наса