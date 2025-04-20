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В Большом театре открылся 24-й Московский пасхальный фестиваль - РИА Новости, 20.04.2025
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Культура
 
20:12 20.04.2025 (обновлено: 20:24 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/festival-2012413439.html
В Большом театре открылся 24-й Московский пасхальный фестиваль
В Большом театре открылся 24-й Московский пасхальный фестиваль - РИА Новости, 20.04.2025
В Большом театре открылся 24-й Московский пасхальный фестиваль
XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:12:00+03:00
2025-04-20T20:24:00+03:00
культура
россия
москва
большой театр
пасха
религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году Московский пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Особое внимание уделяется двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Перед началом концерта на сцену вышел митрополит Каширский Феогност, он зачитал обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам фестиваля. "Мы сегодня выступим перед любителями классической музыки на Исторической сцене Большого театра. Этот концерт только подчеркнет значимость каждого из величайших авторов, которые прозвучат. Кстати, прозвучит "Симфония №5" Сергея Прокофьева - в ней органично и исторически звучит масштаб 80-летия Великой Победы. Также прозвучит музыка Щедрина, Моцарта, Глинки. Мои коллеги, которые выступают в России, выйдут на сцену сегодня - господин Юстус Франц и Джеми Джан Делиорман. Мне хотелось бы, чтобы этот концерт стал международным сообществом, содружеством", - сказал дирижер Валерий Гергиев журналистам. Концерт открылся произведением "Конек-Горбунок" Щедрина, за дирижерским пультом - маэстро Гергиев. Далее прозвучала увертюра к опере "Волшебная Флейта" Моцарта, дирижировал основатель Филармонии Наций, маэстро Франц. "Я буду дирижировать увертюру "Волшебная Флейта" Моцарта. Мы подумали, что Моцарт очень похож на Пасху, потому что это allegria ("радость" на итальянском языке - ред.), такая радость. Это случайность, но Пасха православная и католическая совпали", - поделился Франц с журналистами. После за пульт встал турецкий дирижер Джеми Джан Делиорман, под его руководством прозвучала увертюра к опере "Руслан и Людмила" Глинки. "Я много раз бывал в России, много раз выступал. Но пребывание на сцене Большого театра - это соприкосновение с совершенно особыми чувствами. Не могу выразить свои чувства, насколько я взволнован", - рассказал Делиорман. Завершился праздничный концерт исполнением "Симфонии №5" Прокофьева под руководством худрука Большого и Мариинского театров. Зал долго рукоплескал, зрители кричали "Браво!". На бис объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров исполнил для зрителей "Озорные частушки" Родиона Щедрина. Кроме того, в Большом театре проходит показ оперы Сергея Прокофьева "Обручение в монастыре". По словам Гергиева, в постановке в основном задействованы молодые артисты.Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году он получил статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250420/vystavki-2012180979.html
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Открытие 24-го Московского пасхального фестиваля в Большом театре
XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Особое внимание уделяется двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.
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россия, москва, большой театр, пасха, религиозные праздники, общество
Культура, Россия, Москва, Большой театр, Пасха, Религиозные праздники, Общество
В Большом театре открылся 24-й Московский пасхальный фестиваль

В Большом театре праздничным концертом открылся Московский пасхальный фестиваль

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году Московский пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Особое внимание уделяется двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
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Перед началом концерта на сцену вышел митрополит Каширский Феогност, он зачитал обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам фестиваля.
"Мы сегодня выступим перед любителями классической музыки на Исторической сцене Большого театра. Этот концерт только подчеркнет значимость каждого из величайших авторов, которые прозвучат. Кстати, прозвучит "Симфония №5" Сергея Прокофьева - в ней органично и исторически звучит масштаб 80-летия Великой Победы. Также прозвучит музыка Щедрина, Моцарта, Глинки. Мои коллеги, которые выступают в России, выйдут на сцену сегодня - господин Юстус Франц и Джеми Джан Делиорман. Мне хотелось бы, чтобы этот концерт стал международным сообществом, содружеством", - сказал дирижер Валерий Гергиев журналистам.
Концерт открылся произведением "Конек-Горбунок" Щедрина, за дирижерским пультом - маэстро Гергиев. Далее прозвучала увертюра к опере "Волшебная Флейта" Моцарта, дирижировал основатель Филармонии Наций, маэстро Франц.
"Я буду дирижировать увертюру "Волшебная Флейта" Моцарта. Мы подумали, что Моцарт очень похож на Пасху, потому что это allegria ("радость" на итальянском языке - ред.), такая радость. Это случайность, но Пасха православная и католическая совпали", - поделился Франц с журналистами.
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После за пульт встал турецкий дирижер Джеми Джан Делиорман, под его руководством прозвучала увертюра к опере "Руслан и Людмила" Глинки. "Я много раз бывал в России, много раз выступал. Но пребывание на сцене Большого театра - это соприкосновение с совершенно особыми чувствами. Не могу выразить свои чувства, насколько я взволнован", - рассказал Делиорман.
Завершился праздничный концерт исполнением "Симфонии №5" Прокофьева под руководством худрука Большого и Мариинского театров.
Зал долго рукоплескал, зрители кричали "Браво!". На бис объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров исполнил для зрителей "Озорные частушки" Родиона Щедрина.
Кроме того, в Большом театре проходит показ оперы Сергея Прокофьева "Обручение в монастыре". По словам Гергиева, в постановке в основном задействованы молодые артисты.
Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году он получил статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ Владимира Путина.
Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

Празднование Пасхи в России

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Верующие на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Также традиционно проводятся крестные ходы.

Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

Верующие и священнослужители во время ночной пасхальной службы идут крестным ходом вокруг деревянного православного храма Абалакской иконы Божией Матери Знамение в Дивногорске Красноярского края

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

Верующие после крестного хода у Покровского кафедрального собора в Рогожской слободе

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск Север в Курской области

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 12

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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