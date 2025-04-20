В Большом театре открылся 24-й Московский пасхальный фестиваль

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году Московский пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Особое внимание уделяется двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Перед началом концерта на сцену вышел митрополит Каширский Феогност, он зачитал обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам фестиваля. "Мы сегодня выступим перед любителями классической музыки на Исторической сцене Большого театра. Этот концерт только подчеркнет значимость каждого из величайших авторов, которые прозвучат. Кстати, прозвучит "Симфония №5" Сергея Прокофьева - в ней органично и исторически звучит масштаб 80-летия Великой Победы. Также прозвучит музыка Щедрина, Моцарта, Глинки. Мои коллеги, которые выступают в России, выйдут на сцену сегодня - господин Юстус Франц и Джеми Джан Делиорман. Мне хотелось бы, чтобы этот концерт стал международным сообществом, содружеством", - сказал дирижер Валерий Гергиев журналистам. Концерт открылся произведением "Конек-Горбунок" Щедрина, за дирижерским пультом - маэстро Гергиев. Далее прозвучала увертюра к опере "Волшебная Флейта" Моцарта, дирижировал основатель Филармонии Наций, маэстро Франц. "Я буду дирижировать увертюру "Волшебная Флейта" Моцарта. Мы подумали, что Моцарт очень похож на Пасху, потому что это allegria ("радость" на итальянском языке - ред.), такая радость. Это случайность, но Пасха православная и католическая совпали", - поделился Франц с журналистами. После за пульт встал турецкий дирижер Джеми Джан Делиорман, под его руководством прозвучала увертюра к опере "Руслан и Людмила" Глинки. "Я много раз бывал в России, много раз выступал. Но пребывание на сцене Большого театра - это соприкосновение с совершенно особыми чувствами. Не могу выразить свои чувства, насколько я взволнован", - рассказал Делиорман. Завершился праздничный концерт исполнением "Симфонии №5" Прокофьева под руководством худрука Большого и Мариинского театров. Зал долго рукоплескал, зрители кричали "Браво!". На бис объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров исполнил для зрителей "Озорные частушки" Родиона Щедрина. Кроме того, в Большом театре проходит показ оперы Сергея Прокофьева "Обручение в монастыре". По словам Гергиева, в постановке в основном задействованы молодые артисты.Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году он получил статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250420/vystavki-2012180979.html
https://ria.ru/20250419/boyarskiy-2012325557.html
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Открытие 24-го Московского пасхального фестиваля в Большом театре
XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Особое внимание уделяется двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. XXIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре концертом объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году Московский пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Особое внимание уделяется двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
Перед началом концерта на сцену вышел митрополит Каширский Феогност, он зачитал обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам фестиваля.
"Мы сегодня выступим перед любителями классической музыки на Исторической сцене Большого театра. Этот концерт только подчеркнет значимость каждого из величайших авторов, которые прозвучат. Кстати, прозвучит "Симфония №5" Сергея Прокофьева - в ней органично и исторически звучит масштаб 80-летия Великой Победы. Также прозвучит музыка Щедрина, Моцарта, Глинки. Мои коллеги, которые выступают в России, выйдут на сцену сегодня - господин Юстус Франц и Джеми Джан Делиорман. Мне хотелось бы, чтобы этот концерт стал международным сообществом, содружеством", - сказал дирижер Валерий Гергиев журналистам.
Концерт открылся произведением "Конек-Горбунок" Щедрина, за дирижерским пультом - маэстро Гергиев. Далее прозвучала увертюра к опере "Волшебная Флейта" Моцарта, дирижировал основатель Филармонии Наций, маэстро Франц.
"Я буду дирижировать увертюру "Волшебная Флейта" Моцарта. Мы подумали, что Моцарт очень похож на Пасху, потому что это allegria ("радость" на итальянском языке - ред.), такая радость. Это случайность, но Пасха православная и католическая совпали", - поделился Франц с журналистами.
После за пульт встал турецкий дирижер Джеми Джан Делиорман, под его руководством прозвучала увертюра к опере "Руслан и Людмила" Глинки. "Я много раз бывал в России, много раз выступал. Но пребывание на сцене Большого театра - это соприкосновение с совершенно особыми чувствами. Не могу выразить свои чувства, насколько я взволнован", - рассказал Делиорман.
Завершился праздничный концерт исполнением "Симфонии №5" Прокофьева под руководством худрука Большого и Мариинского театров.
Зал долго рукоплескал, зрители кричали "Браво!". На бис объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров исполнил для зрителей "Озорные частушки" Родиона Щедрина.
Кроме того, в Большом театре проходит показ оперы Сергея Прокофьева "Обручение в монастыре". По словам Гергиева, в постановке в основном задействованы молодые артисты.
Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году он получил статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ Владимира Путина.
Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.
Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.
Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.
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