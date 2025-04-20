https://ria.ru/20250420/donory-2012341576.html
Донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек
Донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2025
Донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек
В 2025 году в России донорами крови и ее компонентов стали более 670 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:42:00+03:00
2025-04-20T03:42:00+03:00
2025-04-20T05:12:00+03:00
общество
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москва
московская область (подмосковье)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В 2025 году в России донорами крови и ее компонентов стали более 670 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА."За три месяца 2025 года донорами крови и ее компонентов стали более 670 тысяч человек, что на 3,3 процента выше аналогичного периода прошлого года. Совершено более 800 тысяч донаций крови и ее компонентов, заготовлено более 600 тысяч литров крови", — рассказали в агентстве.Там добавили, что среди регионов — лидеров по привлечению доноров и объемам заготовки крови оказались Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Красноярский край, Челябинская, Новосибирская, Нижегородская и Самарская области. ФМБА выступает национальным координатором всей системы Службы крови России.
https://ria.ru/20250411/den_donora_krovi-1940760982.html
https://ria.ru/20250418/donorstvo-2012143407.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек
ФМБА: в России в 2025 году заготовили более 600 тысяч литров донорской крови