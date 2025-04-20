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Ученые предупредили о магнитных бурях - РИА Новости, 20.04.2025
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20:50 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/buri-2012416624.html
Ученые предупредили о магнитных бурях
Ученые предупредили о магнитных бурях - РИА Новости, 20.04.2025
Ученые предупредили о магнитных бурях
Серия магнитных бурь ожидается на Земле из-за крупной корональной дыры на Солнце, следует из сообщения, опубликованного Лабораторией солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:50:00+03:00
2025-04-20T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Серия магнитных бурь ожидается на Земле из-за крупной корональной дыры на Солнце, следует из сообщения, опубликованного Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН."В середине дня, 21 апреля по московскому времени, снова возобновятся геомагнитные возмущения, которые к вечеру с вероятностью около 80 % перерастут в магнитные бури второго уровня", — говорится в публикации.Причиной стало формирование большой корональной дыры на Солнце, производящей быстрый солнечный ветер. При этом отмечается, что за последние двое суток дыра существенно увеличилась.От размера дыры будет зависеть продолжительность магнитных бурь. По предварительному прогнозу, они продлятся до 22 апреля. При худшем сценарии этот период может захватить часть среды 23 апреля.Согласно уточненному прогнозу, пик магнитных бурь придется на вторник.Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
https://ria.ru/20250420/magnitnye_buri-2006691403.html
https://ria.ru/20250420/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Земля, Космос - РИА Наука, Россия, Российская академия наук
Ученые предупредили о магнитных бурях

Землю на несколько дней накроют магнитные бури

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Серия магнитных бурь ожидается на Земле из-за крупной корональной дыры на Солнце, следует из сообщения, опубликованного Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В середине дня, 21 апреля по московскому времени, снова возобновятся геомагнитные возмущения, которые к вечеру с вероятностью около 80 % перерастут в магнитные бури второго уровня", — говорится в публикации.
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Причиной стало формирование большой корональной дыры на Солнце, производящей быстрый солнечный ветер. При этом отмечается, что за последние двое суток дыра существенно увеличилась.
От размера дыры будет зависеть продолжительность магнитных бурь. По предварительному прогнозу, они продлятся до 22 апреля. При худшем сценарии этот период может захватить часть среды 23 апреля.
Согласно уточненному прогнозу, пик магнитных бурь придется на вторник.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
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