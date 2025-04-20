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Лукашенко планирует встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы - РИА Новости, 20.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:00 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/belta-2012376836.html
Лукашенко планирует встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы
Лукашенко планирует встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы - РИА Новости, 20.04.2025
Лукашенко планирует встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что планирует встретиться с российским коллегой Влалимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:00:00+03:00
2025-04-20T13:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
белоруссия
в мире
александр лукашенко
сталинград
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МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что планирует встретиться с российским коллегой Влалимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде."Это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня. Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле", - приводит в воскресенье слова Лукашенко агентство Белта."С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге", - добавил президент Белоруссии.Лукашенко отметил, что далее 9 мая последует парад по случаю Дня Победы в Москве и Белоруссии.Он добавил, что, по сути, мероприятия, посвященные юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продолжатся вплоть до Дня Независимости Белоруссии 3 июля.
https://ria.ru/20250408/vov-2010083966.html
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волгоград, белоруссия, в мире, александр лукашенко, сталинград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Сталинград
Лукашенко планирует встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы

Лукашенко встретится с Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что планирует встретиться с российским коллегой Влалимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде.
"Это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня. Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле", - приводит в воскресенье слова Лукашенко агентство Белта.
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"С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге", - добавил президент Белоруссии.
Лукашенко отметил, что далее 9 мая последует парад по случаю Дня Победы в Москве и Белоруссии.
Он добавил, что, по сути, мероприятия, посвященные юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продолжатся вплоть до Дня Независимости Белоруссии 3 июля.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоСталинград
 
 
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