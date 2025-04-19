https://ria.ru/20250419/zhirinovskiy-2012242668.html

В России появится стипендия имени Жириновского

В России появится стипендия имени Жириновского - РИА Новости, 19.04.2025

В России появится стипендия имени Жириновского

Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:40:00+03:00

2025-04-19T10:40:00+03:00

2025-04-19T10:40:00+03:00

общество

россия

владимир жириновский

михаил мишустин

правительство рф

образование - общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. Известный российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. "С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов, размером 20 тысяч рублей в месяц. Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Для того, чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском или международном конкурсе.

https://ria.ru/20250409/zhirinovskiy-2010318880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир жириновский, михаил мишустин, правительство рф, образование - общество