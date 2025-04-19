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В России появится стипендия имени Жириновского - РИА Новости, 19.04.2025
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10:40 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/zhirinovskiy-2012242668.html
В России появится стипендия имени Жириновского
В России появится стипендия имени Жириновского - РИА Новости, 19.04.2025
В России появится стипендия имени Жириновского
Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:40:00+03:00
2025-04-19T10:40:00+03:00
общество
россия
владимир жириновский
михаил мишустин
правительство рф
образование - общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. Известный российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. "С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов, размером 20 тысяч рублей в месяц. Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Для того, чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском или международном конкурсе.
https://ria.ru/20250409/zhirinovskiy-2010318880.html
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общество, россия, владимир жириновский, михаил мишустин, правительство рф, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Жириновский, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Образование - Общество
В России появится стипендия имени Жириновского

Правительство учредило стипендию имени Жириновского для студентов и аспирантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
Известный российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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"С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов, размером 20 тысяч рублей в месяц.
Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Для того, чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском или международном конкурсе.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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ОбществоРоссияВладимир ЖириновскийМихаил МишустинПравительство РФОбразование - Общество
 
 
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