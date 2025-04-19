https://ria.ru/20250419/ukraina-2012255077.html
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.04.2025
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:19:00+03:00
2025-04-19T13:19:00+03:00
2025-04-19T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков."Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта (на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину в интервью, записанном 17 апреля.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп и администрация США понимают первопричины конфликта на Украине