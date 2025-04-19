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Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 19.04.2025 (обновлено: 13:56 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012255077.html
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.04.2025
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:19:00+03:00
2025-04-19T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
юрий ушаков
россия
дональд трамп
павел зарубин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков."Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта (на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину в интервью, записанном 17 апреля.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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в мире, сша, украина, юрий ушаков, россия, дональд трамп, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Юрий Ушаков, Россия, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп и администрация США понимают первопричины конфликта на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
"Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта (на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину в интервью, записанном 17 апреля.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЮрий УшаковРоссияДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
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