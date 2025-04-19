https://ria.ru/20250419/ukraina-2012255077.html

Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков

Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.04.2025

Трамп понимает первопричины конфликта на Украине, заявил Ушаков

Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:19:00+03:00

2025-04-19T13:19:00+03:00

2025-04-19T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков."Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта (на Украине - ред.)", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину в интервью, записанном 17 апреля.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, юрий ушаков, россия, дональд трамп, павел зарубин