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"Чудесный бонус". В Раде забили тревогу из-за "подарка" от союзников
"Чудесный бонус". В Раде забили тревогу из-за "подарка" от союзников - РИА Новости, 19.04.2025
"Чудесный бонус". В Раде забили тревогу из-за "подарка" от союзников
Жители Украины получат многомиллиардный долг из-за сделки с США по добыче редкоземельных металлов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:51:00+03:00
2025-04-19T12:51:00+03:00
2025-04-19T15:14:00+03:00
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жители Украины получат многомиллиардный долг из-за сделки с США по добыче редкоземельных металлов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Интереснейшая ситуация сложится после подписания договора о минералах. Счастливые жители спасенной "союзниками" Украины, помимо миллиона ветеранов-льготников и разрушенной инфраструктуры, получат чудесный бонус в виде долга 269 миллиардов долларов" — написал он.При этом Дубинский добавил, что украинцам придется выбирать: остаться в стране и расплачиваться за "победу" или уехать куда-то еще.В феврале подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом сорвалось после скандала, который Владимир Зеленский устроил в Белом доме.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка может состояться уже 24 апреля. При этом, основой станет документ, который глава киевского режима не подписал в начале года, рассказал американский министр Скотт Бессент.В субботу представитель госдепа Тэмми Брюс также заявила, что соглашение по минералам не привязано к процессу по перемирию и относится к вопросу экономического партнерства.
https://ria.ru/20250419/nyet-2012177906.html
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владимир зеленский, украина, сша, киев, в мире, дональд трамп, верховная рада украины, александр дубинский
Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, В мире, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Чудесный бонус". В Раде забили тревогу из-за "подарка" от союзников
Дубинский: Украина получит долг в 269 млрд долларов после сделки по минералам