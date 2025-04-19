https://ria.ru/20250419/turtsija-2012250751.html

Турция может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию

Турция может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию - РИА Новости, 19.04.2025

Турция может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию

Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:29:00+03:00

2025-04-19T12:29:00+03:00

2025-04-19T12:29:00+03:00

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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию, заявила турецкий министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ. "Сегодня мы находимся на тревожном уровне: наш коэффициент рождаемости составляет 1,51. Коэффициент самообновления населения составляет 2,1. На данный момент Турция не может "обновить" себя. Мы стареем. Это связано со многими аспектами: от производства до занятости и здравоохранения. Возможно, мы не сможем найти молодых людей для отправки в армию. В 2050 году наше население достигнет максимального уровня и начнет сокращаться", - приводит слова министра газета Milliyet. По словам министра по делам семьи и социальных служб, доля 65-летних в населении Турции превысила 10%. "В то время, как количество детей будет сокращаться, число людей, нуждающихся в уходе, будет расти. Изменения в сфере социальных услуг могут привести к перекосам на рынке труда. С 2007 года наш президент (на то время премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган) рассматривал это как экзистенциальную угрозу. Оказалось, что наш президент был прав. Я не думаю, что экономические причины верны - такая же проблема есть и в процветающих странах Европы, в Корее", - отметила министр. По состоянию на конец 2024 года численность детей и подростков в возрасте до 17 лет в Турции составила 21,8 миллиона человек, то есть 25,5% населения страны. Такие данные привел Турецкий институт статистики (TÜİK), передало в пятницу госагентство Anadolu. Согласно результатам адресной системы регистрации населения, население республики на конец прошлого года составило 85,6 миллиона человек, при этом в то же время 51,3% граждан детского и подросткового возраста составляли мальчики и 48,7% - девочки. Для сравнения, по данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5% населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8%. Согласно прогнозам, в 2030 году турецкая детская часть населения сократится до 22,1%, в 2040 году - до 17,9%, в 2060 году - до 16,9%, в 2080 году - до 15,2%, а в 2100 году - до 14,5%.

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