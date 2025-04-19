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Цеков: Трампу нужно понять, что Киев саботирует мирные переговоры - РИА Новости, 19.04.2025
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23:02 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/tramp-2012324587.html
Цеков: Трампу нужно понять, что Киев саботирует мирные переговоры
Цеков: Трампу нужно понять, что Киев саботирует мирные переговоры - РИА Новости, 19.04.2025
Цеков: Трампу нужно понять, что Киев саботирует мирные переговоры
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков призвал президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации и понять, что единственный, кто... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:02:00+03:00
2025-04-19T23:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков призвал президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации и понять, что единственный, кто саботирует мирные инициативы по Украине, - киевский режим во главе с Владимиром Зеленским. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. "Нежелание договариваться демонстрирует украинская сторона, которая хочет продолжение военного конфликта, чтобы наживаться на чужой беде и удержаться у власти любой ценной. Надеюсь, что президент США разберутся в этом и назовет вещи своими именами", - сказал Цеков РИА Новости. При этом, по его словам, для принуждения Зеленского к миру США достаточно полностью прекратить любую военную поддержку Украины.
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012261211.html
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в мире, сша, украина, сергей цеков, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Сергей Цеков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Цеков: Трампу нужно понять, что Киев саботирует мирные переговоры

Депутат Цеков призвал Трампа понять, кто саботирует мирные инициативы по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков призвал президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации и понять, что единственный, кто саботирует мирные инициативы по Украине, - киевский режим во главе с Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
"Нежелание договариваться демонстрирует украинская сторона, которая хочет продолжение военного конфликта, чтобы наживаться на чужой беде и удержаться у власти любой ценной. Надеюсь, что президент США разберутся в этом и назовет вещи своими именами", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его словам, для принуждения Зеленского к миру США достаточно полностью прекратить любую военную поддержку Украины.
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В миреСШАУкраинаСергей ЦековДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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