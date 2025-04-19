https://ria.ru/20250419/tramp-2012298635.html

CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной

CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной - РИА Новости, 19.04.2025

CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной

Администрация президента США планирует провести еще одну встречу спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:26:00+03:00

2025-04-19T18:26:00+03:00

2025-04-19T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Администрация президента США планирует провести еще одну встречу спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по урегулированию на Украине."Администрация Трампа одновременно (со встречей с представителями Европы и Киева в Лондоне. — Прим. ред.) планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению", говорится в сообщении.По данным источника телеканала, одной из тем предстоящей встречи в Лондоне станет сделка по мирному урегулированию, которая, возможно, будет включать признание Крыма российским со стороны США.Последняя встреча президента Владимира Путина с Уиткоффом состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы политического и экономического характера. Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250418/uitkoff-2011963791.html

https://ria.ru/20250418/ssha-2012110471.html

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