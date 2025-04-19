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CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной - РИА Новости, 19.04.2025
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18:26 19.04.2025 (обновлено: 21:00 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/tramp-2012298635.html
CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной
CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной - РИА Новости, 19.04.2025
CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной
Администрация президента США планирует провести еще одну встречу спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:26:00+03:00
2025-04-19T21:00:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Администрация президента США планирует провести еще одну встречу спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по урегулированию на Украине."Администрация Трампа одновременно (со встречей с представителями Европы и Киева в Лондоне. — Прим. ред.) планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению", говорится в сообщении.По данным источника телеканала, одной из тем предстоящей встречи в Лондоне станет сделка по мирному урегулированию, которая, возможно, будет включать признание Крыма российским со стороны США.Последняя встреча президента Владимира Путина с Уиткоффом состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы политического и экономического характера. Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250418/uitkoff-2011963791.html
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в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, оон, ближний восток, юрий ушаков, нато
В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Ближний Восток, Юрий Ушаков, НАТО
CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной

CNN: администрация США планируют еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Администрация президента США планирует провести еще одну встречу спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по урегулированию на Украине.
"Администрация Трампа одновременно (со встречей с представителями Европы и Киева в Лондоне. — Прим. ред.) планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению", говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ
18 апреля, 08:50
По данным источника телеканала, одной из тем предстоящей встречи в Лондоне станет сделка по мирному урегулированию, которая, возможно, будет включать признание Крыма российским со стороны США.

Ранее в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Штаты готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом указывается, что Вашингтон еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Последняя встреча президента Владимира Путина с Уиткоффом состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы политического и экономического характера. Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Bloomberg: США представили союзникам предложение по миру на Украине
18 апреля, 16:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинООНБлижний ВостокЮрий УшаковНАТО
 
 
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