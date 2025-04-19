https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html

В российских школах введут единое расписание уроков

В российских школах введут единое расписание уроков - РИА Новости, 19.04.2025

В российских школах введут единое расписание уроков

В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:52:00+03:00

2025-04-19T02:52:00+03:00

2025-04-19T03:04:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Завершается работа по единому расписанию уроков для школ", — сказал он.Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.Кравцов добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.

https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html

https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов