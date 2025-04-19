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В российских школах введут единое расписание уроков - РИА Новости, 19.04.2025
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02:52 19.04.2025 (обновлено: 03:04 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html
В российских школах введут единое расписание уроков
В российских школах введут единое расписание уроков - РИА Новости, 19.04.2025
В российских школах введут единое расписание уроков
В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:52:00+03:00
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общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Завершается работа по единому расписанию уроков для школ", — сказал он.Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.Кравцов добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.
https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
В российских школах введут единое расписание уроков

Кравцов: в российских школах введут единое расписание уроков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Завершается работа по единому расписанию уроков для школ", — сказал он.
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Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.
Кравцов добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.
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