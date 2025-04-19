https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html
В российских школах введут единое расписание уроков
В российских школах введут единое расписание уроков - РИА Новости, 19.04.2025
В российских школах введут единое расписание уроков
В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:52:00+03:00
2025-04-19T02:52:00+03:00
2025-04-19T03:04:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Завершается работа по единому расписанию уроков для школ", — сказал он.Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.Кравцов добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.
https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
В российских школах введут единое расписание уроков
Кравцов: в российских школах введут единое расписание уроков