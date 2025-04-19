Рейтинг@Mail.ru
"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.04.2025 (обновлено: 08:01 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html
"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты
"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты - РИА Новости, 19.04.2025
"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты
Изнасилования, наркотики, избиения и вымогательство — в Аргентине продолжается следствие над организатором тоталитарной секты "Ашрам Шамбала"* Константином... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:00:00+03:00
2025-04-19T08:01:00+03:00
аргентина
россия
религия
общество
буэнос-айрес (город)
полиция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011799738_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_ebc262b20346b1be17f7abbaf0811a33.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасилования, наркотики, избиения и вымогательство — в Аргентине продолжается следствие над организатором тоталитарной секты "Ашрам Шамбала"* Константином Рудневым, обвиненным в торговле людьми. Он отсидел срок в России, но это его не остановило — взялся за старое. Какие идеи продвигал "духовный лидер" — в материале РИА НовостиЗадержание в АргентинеЕго задержали в конце марта в аэропорту Сан-Карлос-де-Барилоче на юге страны. В сопровождении шести женщин, пять из которых — с российским гражданством, он направлялся в Буэнос-Айрес. Оттуда собирался в Бразилию.Окруженный силовиками, Руднев попытался покончить с собой — не позволили. В его багаже обнаружили кокаин. У женщин — признаки истощения. Незадолго до этого медики одной из местных больниц сообщили в полицию, что к ним обратилась молодая беременная россиянка со следами насилия на теле. Причем ее сопровождали две женщины, которые запрещали ей говорить. После родов они уничтожили документы, где было указано имя отца новорожденного.Всего к делу о торговле людьми привлекли 21 гражданина России: двух мужчин (включая Руднева) и 19 женщин. Одну из фигуранток обвинили в попытке подделки документов, двух других — в перевозке наркотиков.По данным прокуратуры, речь идет о преступной организации, от которой пострадала 22-летняя россиянка. Как выяснило следствие, подозреваемые хотели записать отцом ребенка Руднева, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории".Суд вскоре освободил всех задержанных, кроме Руднева, запретив покидать страну и приближаться к предполагаемой жертве с ребенком.Тоталитарная сектаВыпускник машиностроительного техникума Константин Руднев основал секту "Ашрам Шамбала"* в 1989-м, объявив себя "пришельцем с Сириуса", мессией, посланным на Землю, чтобы спасти людей.Адепты поклонялись ему как богу, уходили от родных и близких. Он продвигал свое "учение" в том числе с помощью книги, где превозносилось слепое подчинение гуру, ведущему в светлое будущее через "очищение от всего лишнего".В 1990-е и нулевые у секты было до 20 тысяч последователей, 20 филиалов в разных регионах страны. Жертвы — преимущественно молодые люди 18-30 лет, которые еще не определились с работой и ищут место в обществе. Вербовал Руднев на "семинарах по йоге", а также "тренингах личностного роста".Вместе с доверенными лицами отбирал самых внушаемых и приглашал на следующие встречи. Людей накачивали наркотиками, морили голодом, принуждали участвовать в "групповых ритуалах" и "продвинутых практиках" — в оргиях. У адептов со временем фактически отключалось критическое мышление — "занятия" и практики расписаны по часам, создается иллюзия постоянной вовлеченности в некое важное дело. Последователи обрывали связи с внешним миром, даже с собственными детьми, и беспрекословно исполняли то, что им велели.Руднев называл свою организацию Академией оккультных наук, Российской тантрической школой, Школой гейш. На руководство секты переписывали квартиры, им отдавали ценности и сбережения."Взялся за старое"В 1999-м, 2004-м и 2008-м Руднева пытались привлечь к ответственности, но до суда не дошло. Адепты не хотели давать показания — говорили, что вступили в секту добровольно и не собираются ее покидать. Лишь в 2010-м "гуру" арестовали в его коттедже под Новосибирском.Районный суд вынес приговор 7 февраля 2013-го. Руднева признали виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасилованиях и приготовлении к сбыту наркотиков. Подсудимый все отрицал, даже пытался оспорить вердикт. Тем не менее его отправили в колонию строгого режима — на 11 лет.Пока он был за решеткой, секта продолжила функционировать — делами заправляли его доверенные лица. Вербовали через соцсети, обещая лучшую жизнь после прохождения "практик". Заманивали бесплатными пробными занятиями. А затем уверяли: если откажешься от следующего посещения, то в своей судьбе ничего не изменишь, станет только хуже.Освободившись в 2021-м, Руднев взялся за старое, но уже в Черногории. Действовал по той же схеме. Заподозрив неладное, сбежал из страны, искал убежище в Аргентине.Пока неясно, потребует ли Москва выдать сектанта и его подельников. "Мы этого не знаем, ведь он уже отсидел за свои деяния в России, а его деяния за рубежом — это дело правоохранительных органов других стран", — пояснил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. На время следствия Руднев останется в местной тюрьме.* Религиозная организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20200622/1573203704.html
https://ria.ru/20240119/sekta-1922195465.html
аргентина
россия
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011799738_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_576ebfa9b20d7eab68817b2032b60c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, россия, религия, общество, буэнос-айрес (город), полиция
Аргентина, Россия, Религия, Общество, Буэнос-Айрес (город), Полиция

"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты

© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция у входа в здание аэропорта в Аргентине
Полиция у входа в здание аэропорта в Аргентине - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасилования, наркотики, избиения и вымогательство — в Аргентине продолжается следствие над организатором тоталитарной секты "Ашрам Шамбала"* Константином Рудневым, обвиненным в торговле людьми. Он отсидел срок в России, но это его не остановило — взялся за старое. Какие идеи продвигал "духовный лидер" — в материале РИА Новости

Задержание в Аргентине

Его задержали в конце марта в аэропорту Сан-Карлос-де-Барилоче на юге страны. В сопровождении шести женщин, пять из которых — с российским гражданством, он направлялся в Буэнос-Айрес. Оттуда собирался в Бразилию.
Окруженный силовиками, Руднев попытался покончить с собой — не позволили. В его багаже обнаружили кокаин. У женщин — признаки истощения. Незадолго до этого медики одной из местных больниц сообщили в полицию, что к ним обратилась молодая беременная россиянка со следами насилия на теле. Причем ее сопровождали две женщины, которые запрещали ей говорить. После родов они уничтожили документы, где было указано имя отца новорожденного.
© РИА Новости / Майя Шелковникова | Перейти в медиабанкОснователь религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Основатель религиозной секты Ашрам Шамбала Константин Руднев в Новосибирском районном суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Майя Шелковникова
Перейти в медиабанк
Основатель религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Всего к делу о торговле людьми привлекли 21 гражданина России: двух мужчин (включая Руднева) и 19 женщин. Одну из фигуранток обвинили в попытке подделки документов, двух других — в перевозке наркотиков.
По данным прокуратуры, речь идет о преступной организации, от которой пострадала 22-летняя россиянка. Как выяснило следствие, подозреваемые хотели записать отцом ребенка Руднева, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории".
Суд вскоре освободил всех задержанных, кроме Руднева, запретив покидать страну и приближаться к предполагаемой жертве с ребенком.
© Фото : Ministerio de Seguridad NacionalКонстантин Руднев
Константин Руднев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Ministerio de Seguridad Nacional
Константин Руднев

Тоталитарная секта

Выпускник машиностроительного техникума Константин Руднев основал секту "Ашрам Шамбала"* в 1989-м, объявив себя "пришельцем с Сириуса", мессией, посланным на Землю, чтобы спасти людей.
Адепты поклонялись ему как богу, уходили от родных и близких. Он продвигал свое "учение" в том числе с помощью книги, где превозносилось слепое подчинение гуру, ведущему в светлое будущее через "очищение от всего лишнего".
В 1990-е и нулевые у секты было до 20 тысяч последователей, 20 филиалов в разных регионах страны. Жертвы — преимущественно молодые люди 18-30 лет, которые еще не определились с работой и ищут место в обществе. Вербовал Руднев на "семинарах по йоге", а также "тренингах личностного роста".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСлушания по делу главы религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева проходят в Новосибирском районном суде
Слушания по делу главы религиозной секты Ашрам Шамбала Константина Руднева проходят в Новосибирском районном суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Слушания по делу главы религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева проходят в Новосибирском районном суде
Вместе с доверенными лицами отбирал самых внушаемых и приглашал на следующие встречи. Людей накачивали наркотиками, морили голодом, принуждали участвовать в "групповых ритуалах" и "продвинутых практиках" — в оргиях. У адептов со временем фактически отключалось критическое мышление — "занятия" и практики расписаны по часам, создается иллюзия постоянной вовлеченности в некое важное дело. Последователи обрывали связи с внешним миром, даже с собственными детьми, и беспрекословно исполняли то, что им велели.
Руднев называл свою организацию Академией оккультных наук, Российской тантрической школой, Школой гейш. На руководство секты переписывали квартиры, им отдавали ценности и сбережения.
У молельного дома секты - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
"Пришлось инсценировать самоубийство". Откровения бывших сектантов
22 июня 2020, 08:00

"Взялся за старое"

В 1999-м, 2004-м и 2008-м Руднева пытались привлечь к ответственности, но до суда не дошло. Адепты не хотели давать показания — говорили, что вступили в секту добровольно и не собираются ее покидать. Лишь в 2010-м "гуру" арестовали в его коттедже под Новосибирском.
Районный суд вынес приговор 7 февраля 2013-го. Руднева признали виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасилованиях и приготовлении к сбыту наркотиков. Подсудимый все отрицал, даже пытался оспорить вердикт. Тем не менее его отправили в колонию строгого режима — на 11 лет.
© РИА Новости / Майя Шелковникова | Перейти в медиабанкОснователь религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Основатель религиозной секты Ашрам Шамбала Константин Руднев в Новосибирском районном суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Майя Шелковникова
Перейти в медиабанк
Основатель религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Пока он был за решеткой, секта продолжила функционировать — делами заправляли его доверенные лица. Вербовали через соцсети, обещая лучшую жизнь после прохождения "практик". Заманивали бесплатными пробными занятиями. А затем уверяли: если откажешься от следующего посещения, то в своей судьбе ничего не изменишь, станет только хуже.
Освободившись в 2021-м, Руднев взялся за старое, но уже в Черногории. Действовал по той же схеме. Заподозрив неладное, сбежал из страны, искал убежище в Аргентине.
Пока неясно, потребует ли Москва выдать сектанта и его подельников. "Мы этого не знаем, ведь он уже отсидел за свои деяния в России, а его деяния за рубежом — это дело правоохранительных органов других стран", — пояснил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. На время следствия Руднев останется в местной тюрьме.
Последовательница секты - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Называют себя князьями". В регионах бьют тревогу из-за секты
19 января 2024, 08:00
* Религиозная организация, запрещенная на территории России.
 
АргентинаРоссияРелигияОбществоБуэнос-Айрес (город)Полиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала