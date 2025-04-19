"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты
© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция у входа в здание аэропорта в Аргентине
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасилования, наркотики, избиения и вымогательство — в Аргентине продолжается следствие над организатором тоталитарной секты "Ашрам Шамбала"* Константином Рудневым, обвиненным в торговле людьми. Он отсидел срок в России, но это его не остановило — взялся за старое. Какие идеи продвигал "духовный лидер" — в материале РИА Новости
Задержание в Аргентине
Его задержали в конце марта в аэропорту Сан-Карлос-де-Барилоче на юге страны. В сопровождении шести женщин, пять из которых — с российским гражданством, он направлялся в Буэнос-Айрес. Оттуда собирался в Бразилию.
Окруженный силовиками, Руднев попытался покончить с собой — не позволили. В его багаже обнаружили кокаин. У женщин — признаки истощения. Незадолго до этого медики одной из местных больниц сообщили в полицию, что к ним обратилась молодая беременная россиянка со следами насилия на теле. Причем ее сопровождали две женщины, которые запрещали ей говорить. После родов они уничтожили документы, где было указано имя отца новорожденного.
© РИА Новости / Майя Шелковникова | Перейти в медиабанкОснователь религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Основатель религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Всего к делу о торговле людьми привлекли 21 гражданина России: двух мужчин (включая Руднева) и 19 женщин. Одну из фигуранток обвинили в попытке подделки документов, двух других — в перевозке наркотиков.
По данным прокуратуры, речь идет о преступной организации, от которой пострадала 22-летняя россиянка. Как выяснило следствие, подозреваемые хотели записать отцом ребенка Руднева, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории".
Суд вскоре освободил всех задержанных, кроме Руднева, запретив покидать страну и приближаться к предполагаемой жертве с ребенком.
© Фото : Ministerio de Seguridad NacionalКонстантин Руднев
© Фото : Ministerio de Seguridad Nacional
Константин Руднев
Тоталитарная секта
Выпускник машиностроительного техникума Константин Руднев основал секту "Ашрам Шамбала"* в 1989-м, объявив себя "пришельцем с Сириуса", мессией, посланным на Землю, чтобы спасти людей.
Адепты поклонялись ему как богу, уходили от родных и близких. Он продвигал свое "учение" в том числе с помощью книги, где превозносилось слепое подчинение гуру, ведущему в светлое будущее через "очищение от всего лишнего".
В 1990-е и нулевые у секты было до 20 тысяч последователей, 20 филиалов в разных регионах страны. Жертвы — преимущественно молодые люди 18-30 лет, которые еще не определились с работой и ищут место в обществе. Вербовал Руднев на "семинарах по йоге", а также "тренингах личностного роста".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСлушания по делу главы религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева проходят в Новосибирском районном суде
Слушания по делу главы религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева проходят в Новосибирском районном суде
Вместе с доверенными лицами отбирал самых внушаемых и приглашал на следующие встречи. Людей накачивали наркотиками, морили голодом, принуждали участвовать в "групповых ритуалах" и "продвинутых практиках" — в оргиях. У адептов со временем фактически отключалось критическое мышление — "занятия" и практики расписаны по часам, создается иллюзия постоянной вовлеченности в некое важное дело. Последователи обрывали связи с внешним миром, даже с собственными детьми, и беспрекословно исполняли то, что им велели.
Руднев называл свою организацию Академией оккультных наук, Российской тантрической школой, Школой гейш. На руководство секты переписывали квартиры, им отдавали ценности и сбережения.
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"Взялся за старое"
В 1999-м, 2004-м и 2008-м Руднева пытались привлечь к ответственности, но до суда не дошло. Адепты не хотели давать показания — говорили, что вступили в секту добровольно и не собираются ее покидать. Лишь в 2010-м "гуру" арестовали в его коттедже под Новосибирском.
Районный суд вынес приговор 7 февраля 2013-го. Руднева признали виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасилованиях и приготовлении к сбыту наркотиков. Подсудимый все отрицал, даже пытался оспорить вердикт. Тем не менее его отправили в колонию строгого режима — на 11 лет.
© РИА Новости / Майя Шелковникова | Перейти в медиабанкОснователь религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Основатель религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Пока он был за решеткой, секта продолжила функционировать — делами заправляли его доверенные лица. Вербовали через соцсети, обещая лучшую жизнь после прохождения "практик". Заманивали бесплатными пробными занятиями. А затем уверяли: если откажешься от следующего посещения, то в своей судьбе ничего не изменишь, станет только хуже.
Освободившись в 2021-м, Руднев взялся за старое, но уже в Черногории. Действовал по той же схеме. Заподозрив неладное, сбежал из страны, искал убежище в Аргентине.
Пока неясно, потребует ли Москва выдать сектанта и его подельников. "Мы этого не знаем, ведь он уже отсидел за свои деяния в России, а его деяния за рубежом — это дело правоохранительных органов других стран", — пояснил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. На время следствия Руднев останется в местной тюрьме.
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* Религиозная организация, запрещенная на территории России.