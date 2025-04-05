https://ria.ru/20250405/argentina-2009579175.html

Посольство следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Посольство следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине - РИА Новости, 05.04.2025

Посольство следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с задержанием в Аргентине россиян по делу о торговле людьми, преступники должны ответить по закону, сообщил... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:27:00+03:00

2025-04-05T22:27:00+03:00

2025-04-05T22:27:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с задержанием в Аргентине россиян по делу о торговле людьми, преступники должны ответить по закону, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов. Ранее прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, обвинения в торговле людьми. По данным ведомства, обвиняемые, среди которых 19 женщин, участвовали в преступной организации, которая с целью сексуальной торговли и обращения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице города Сан-Карлос-де-Барилоче. Подозреваемые хотели записать отцом ребенка лидера секты, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории". Глава Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк сообщила журналистам, что среди задержанных россиян не все могут быть связаны с делом о торговле людьми. "Что касается этой истории, то мы не считаем пока, что это новая спираль русофобских обвинений. Действительно, главный фигурант отсидел 11 лет в России. Вопрос в том, что действительно нужно отсоединить зерна от плевел. Нас беспокоит, чтобы под гребёнку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Самое важное - нужно отделить жертв от преступников. Именно этим и занимается правосудие, и, как вы знаете, уже предъявлено обвинение группе лиц", - сказал Феоктистов. По его словам, недоброжелатели пытаются эксплуатировать эту тему. Так, в некоторых российских Telegram-каналах появились сообщения, что посольство якобы кому-то не помогло, что оказалось очередным фейком. "Пока, кроме сообщения о задержании группы российских граждан в Барилоче, других обращений к нам не было ни от правоохранительных органов, ни от МИД, ни от министерства безопасности. Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать истории, но преступники должны ответить по закону", - подчеркнул дипломат. Посол добавил, что пока неясно, будет ли Россия требовать выдачи сектанта и его подельников. "Пока мы этого не знаем, ведь он уже отсидел за свои деяния в России, а его деяния за рубежом - это дело правоохранительных органов других стран", - добавил посол.

https://ria.ru/20250331/argentina-2008502208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, ашрам шамбала