https://ria.ru/20250419/pomosch-2012296898.html

Центр "Воин" и Федерация боевого снайпинга передали фронту новые винтовки

Центр "Воин" и Федерация боевого снайпинга передали фронту новые винтовки - РИА Новости, 19.04.2025

Центр "Воин" и Федерация боевого снайпинга передали фронту новые винтовки

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и Федерация боевого снайпинга России передали на фронт новые сверхсовременные... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:11:00+03:00

2025-04-19T18:11:00+03:00

2025-04-19T18:11:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и Федерация боевого снайпинга России передали на фронт новые сверхсовременные винтовки, они помогут бойцам выполнять свои задачи еще более эффективно и точно, сообщили в пресс-службе центра "Воин". "Состоялась церемония передачи снайперских винтовок, которые в ближайшее время отправятся к тем, кто сегодня находится на передовой. Это совместная инициатива центра "Воин", Федерации боевого снайпинга России и министерства обороны РФ… Помощь в покупке оборудования оказал зампредседателя правительства Российской Федерации ... Юрий Трутнев", - указано в сообщении. Церемония передачи прошла в "Воине". В ней участвовали директор центра "Воин" Дмитрий Шевченко, Герой России, председатель Федерации боевого снайпинга России, вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы гвардии майор Ярослав Якубов (позывной "Ярый"), исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов, генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России Дмитрий Нестеров. Бойцам они передали востребованные на фронте мультикалиберные снайперские винтовки "Аркуда Тактика" и полуавтоматические винтовки Kurbatov Arms R-710, предназначенные для средних дистанций. Оба образца – от отечественных производителей, являются лидерами в своем сегменте и не уступают иностранным аналогам. По словам Якубова, переданное бойцам оружие - "лучшее, что есть на отечественном рынке, они сейчас активно появляются в войсках". Шевченко отметил, что винтовки помогут бойцам выполнять свои задачи еще более эффективно и точно, а центр "Воин" повысит навыки стрелков: "специалисты по снайпингу будут выезжать в зону СВО для обучения бойцов снайперскому делу по самым высоким стандартам". Обучение пройдут два боевых расчета, полностью укомплектованных и оснащенных, пояснили в пресс-службе центра. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов.

https://ria.ru/20250418/selchanki-2012048414.html

https://ria.ru/20250417/pomosch-2011731111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, юрий трутнев, дмитрий нестеров, сво