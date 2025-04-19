https://ria.ru/20250419/pogoda-2012214016.html

Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло

Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло - РИА Новости, 19.04.2025

Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло

Аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника включительно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:41:00+03:00

2025-04-19T01:41:00+03:00

2025-04-19T03:30:00+03:00

общество

россия

москва

смоленск

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника включительно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что суточные рекорды максимальной температуры в последние несколько дней были побиты в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа. "До вторника включительно. Во вторник будет небольшое понижение, но все равно очень высокие температуры, не на 7-10 градусов выше нормы, а на 5-6. В среду уже начнётся заметное понижение", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что аномально теплая погода с июньскими температурами прогнозируется только в Центральном федеральном округе, включая центральное Черноземье. Например, в Санкт-Петербурге 20 апреля температура резко понизится сразу на десять градусов.

https://ria.ru/20250418/mchs-2012205553.html

https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

россия

москва

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, смоленск, роман вильфанд, гидрометцентр