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Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло
Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло - РИА Новости, 19.04.2025
Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло
Аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника включительно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:41:00+03:00
2025-04-19T01:41:00+03:00
2025-04-19T03:30:00+03:00
общество
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смоленск
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника включительно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что суточные рекорды максимальной температуры в последние несколько дней были побиты в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа. "До вторника включительно. Во вторник будет небольшое понижение, но все равно очень высокие температуры, не на 7-10 градусов выше нормы, а на 5-6. В среду уже начнётся заметное понижение", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что аномально теплая погода с июньскими температурами прогнозируется только в Центральном федеральном округе, включая центральное Черноземье. Например, в Санкт-Петербурге 20 апреля температура резко понизится сразу на десять градусов.
https://ria.ru/20250418/mchs-2012205553.html
https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
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общество, россия, москва, смоленск, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Смоленск, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Центральной России рассказали, как долго продержится летнее тепло
Вильфанд: аномальные температуры продержатся в Центральной России до вторника