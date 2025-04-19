https://ria.ru/20250419/pobeda-2012235118.html

Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате - РИА Новости, 19.04.2025

Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка", так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:16:00+03:00

2025-04-19T09:16:00+03:00

2025-04-19T09:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ирина гехт

ненецкий автономный округ

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155328/86/1553288607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2147f2ffdc5684b402481f004772d088.jpg

МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа Ирина Гехт. "Впереди майские праздники, и я рада сообщить, что шествия 1-го и 9-го мая состоятся в очном формате. На первомайское шествие приглашаем трудовые коллективы нашего региона. А в День Победы проведем традиционную всероссийскую акцию "Бессмертный полк", - написала Гехт. Она отметила, что многие семьи округа ждали этого события. "Самое время вспомнить великий подвиг предков и с чувством гордости за них выйти на общий парад", - добавила Гехт.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

ненецкий автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ирина гехт, ненецкий автономный округ, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), день победы