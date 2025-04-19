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Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате - РИА Новости, 19.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:16 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012235118.html
Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате
Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате - РИА Новости, 19.04.2025
Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате
Шествие "Бессмертного полка", так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:16:00+03:00
2025-04-19T09:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ирина гехт
ненецкий автономный округ
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа Ирина Гехт. "Впереди майские праздники, и я рада сообщить, что шествия 1-го и 9-го мая состоятся в очном формате. На первомайское шествие приглашаем трудовые коллективы нашего региона. А в День Победы проведем традиционную всероссийскую акцию "Бессмертный полк", - написала Гехт. Она отметила, что многие семьи округа ждали этого события. "Самое время вспомнить великий подвиг предков и с чувством гордости за них выйти на общий парад", - добавила Гехт.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
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общество, ирина гехт, ненецкий автономный округ, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ирина Гехт, Ненецкий автономный округ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
Шествие "Бессмертного полка" в Ненецком округе пройдет в очном формате

В Ненецком округе шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа Ирина Гехт.
"Впереди майские праздники, и я рада сообщить, что шествия 1-го и 9-го мая состоятся в очном формате. На первомайское шествие приглашаем трудовые коллективы нашего региона. А в День Победы проведем традиционную всероссийскую акцию "Бессмертный полк", - написала Гехт.
Она отметила, что многие семьи округа ждали этого события. "Самое время вспомнить великий подвиг предков и с чувством гордости за них выйти на общий парад", - добавила Гехт.
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