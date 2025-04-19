https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316794.html
В Совфеде сочли пасхальное перемирие шансом увидеть истинное лицо Киева
В Совфеде сочли пасхальное перемирие шансом увидеть истинное лицо Киева - РИА Новости, 19.04.2025
В Совфеде сочли пасхальное перемирие шансом увидеть истинное лицо Киева
Президент РФ Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие, демонстрирует следование православным, гуманитарным ценностям, для киевского режима это шанс показать РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:07:00+03:00
2025-04-19T21:07:00+03:00
2025-04-19T21:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие, демонстрирует следование православным, гуманитарным ценностям, для киевского режима это шанс показать свое истинное лицо, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Президент нашей страны, объявив пасхальное перемирие, демонстрирует следование православным, гуманитарным ценностям не на словах, а на деле, подтверждая высочайшую репутацию политика-защитника Русского мира", - сказал агентству парламентарий. Библейское "древо - по плодам, человек - по делам" в полной мере относится к украинской стороне, подчеркнул Перминов. "Для них (властей в Киеве - ред.) это шанс показать нам и мировому сообществу свое истинное лицо", - заключил сенатор.
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В Совфеде сочли пасхальное перемирие шансом увидеть истинное лицо Киева
Сенатор Перминов: пасхальное перемирие позволит Киеву показать истинное лицо