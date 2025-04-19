https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина
Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:25:00+03:00
2025-04-19T19:25:00+03:00
2025-04-19T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
андрей клишас
совет федерации рф
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "Пасхальное перемирие - очень важный и правильный шаг и с политической, и с гуманитарной точек зрения", - сказал РИА Новости политик. По его словам, "у Зеленского нет другого выхода, как следовать той линии, которую задаёт президент Путин". В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина
Клишас: Зеленский в условиях перемирия может лишь следовать линии Путина