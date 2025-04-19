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Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина
Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:25:00+03:00
2025-04-19T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
андрей клишас
совет федерации рф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "Пасхальное перемирие - очень важный и правильный шаг и с политической, и с гуманитарной точек зрения", - сказал РИА Новости политик. По его словам, "у Зеленского нет другого выхода, как следовать той линии, которую задаёт президент Путин". В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html
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политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина

Клишас: Зеленский в условиях перемирия может лишь следовать линии Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Пасхальное перемирие - очень важный и правильный шаг и с политической, и с гуманитарной точек зрения", - сказал РИА Новости политик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии
Вчера, 19:20
По его словам, "у Зеленского нет другого выхода, как следовать той линии, которую задаёт президент Путин".
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей КлишасСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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