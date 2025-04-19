https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html

Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина

Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина - РИА Новости, 19.04.2025

Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина

Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:25:00+03:00

2025-04-19T19:25:00+03:00

2025-04-19T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

политика

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владимир путин

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совет федерации рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие - очень правильный шаг, у Владимира Зеленского нет другого выхода, как следовать линии, которую задаёт президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "Пасхальное перемирие - очень важный и правильный шаг и с политической, и с гуманитарной точек зрения", - сказал РИА Новости политик. По его словам, "у Зеленского нет другого выхода, как следовать той линии, которую задаёт президент Путин". В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html

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