https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305365.html

Джабаров назвал пасхальное перемирие проявлением гуманизма

Джабаров назвал пасхальное перемирие проявлением гуманизма - РИА Новости, 19.04.2025

Джабаров назвал пасхальное перемирие проявлением гуманизма

Россия проявила гуманизм, объявив пасхальное перемирие в зоне спецоперации, реакцию Украины увидит все мировое сообщество, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:17:00+03:00

2025-04-19T19:17:00+03:00

2025-04-19T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир джабаров

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совет федерации рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия проявила гуманизм, объявив пасхальное перемирие в зоне спецоперации, реакцию Украины увидит все мировое сообщество, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "С нашей стороны, гуманный шаг нашего президента, он всегда придерживается этого. Я не знаю, поддерживает (эту инициативу - ред.) Зеленский или нет, у меня большие сомнения. Он же не управляет своей армией, реально", - отметил политик. По его словам, даже если Зеленский даст команду, "там же всякие азовцы* (полк "Азов"*, признан террористической организацией и запрещен в РФ), всякие батальоны националистические, они могут сделать по-своему все". "Но наш президент сказал, что мы вправе отвечать. Наш шаг понятен, и он будет исполнен. Как поведут себя украинцы, пусть мировое общество само поймёт", - подчеркнул Джабаров. Сенатор отметил, что у Зеленского ничего святого нет. "Если он свою церковь, по сути, загнал в угол, разогнал её, что, он будет соблюдать церковный праздник такой великий?" - сказал парламентарий.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html

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россия, украина, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф