https://ria.ru/20250419/peremirie-2012294645.html

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу - РИА Новости, 19.04.2025

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:00:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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киев

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валерий герасимов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий. Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.Ключевые заявления со встречи Владимира Путина с главой Генштаба Валерием Герасимовым

https://ria.ru/20250419/putin-2012293336.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

москва

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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии. 2025-04-19T18:00 true PT1M37S

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россия, украина, киев, владимир путин, валерий герасимов, москва