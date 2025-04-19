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Путин объявил пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 19.04.2025 (обновлено: 18:41 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012283812.html
Путин объявил пасхальное перемирие
Путин объявил пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
Путин объявил пасхальное перемирие
Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Также главе государства доложили о РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:46:00+03:00
2025-04-19T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
белгородская область
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Также главе государства доложили о ситуации в зоне боевых действий.Ключевые заявления со встречи — в материале РИА Новости.О перемирии&quot;Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия&quot;.Доклад Герасимова"Работа по окончательному освобождению территорий лесных, вот этих вот участков и Горнали продолжается".
https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html
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россия
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Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым
Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым
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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии
Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии.
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владимир путин, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, белгородская область, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Белгородская область, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Путин объявил пасхальное перемирие

Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Также главе государства доложили о ситуации в зоне боевых действий.
Ключевые заявления со встречи — в материале РИА Новости.

О перемирии

«

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия.
  • Вооруженные силы должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.
  • Ход перемирия покажет, насколько Украина хочет урегулирования.
  • Москва приветствует стремление Вашингтона к завершению конфликта.
  • ВСУ более 100 раз нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам
  • По приграничным территориям Курской и Белгородской областей после завершения зачистки следует доложить отдельно.
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Доклад Герасимова

  • Группировка войск "Север" ведет наступление в Курской области.
  • Основная часть региона освобождена — это 1260 квадратных километров, 99,5% от занятой ВСУ территории.
  • Осталось два участка, где идут боевые действия, — это район населенных пунктов Олешня и Горналь.
  • Завершается зачистка Горнальского мужского монастыря:
«
"Работа по окончательному освобождению территорий лесных, вот этих вот участков и Горнали продолжается".
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Глава Генштаба
  • Все шесть российских группировок наступают на 11 направлениях.
  • Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область пресечены.
  • Районы, куда пытался вторгнуться противник, изолированы, идет уничтожение украинских боевиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская областьБелгородская областьПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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