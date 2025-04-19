https://ria.ru/20250419/peremirie-2012283812.html

Путин объявил пасхальное перемирие

Путин объявил пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025

Путин объявил пасхальное перемирие

Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Также главе государства доложили о РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:46:00+03:00

2025-04-19T16:46:00+03:00

2025-04-19T18:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская область

белгородская область

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Также главе государства доложили о ситуации в зоне боевых действий.Ключевые заявления со встречи — в материале РИА Новости.О перемирии"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия".Доклад Герасимова"Работа по окончательному освобождению территорий лесных, вот этих вот участков и Горнали продолжается".

https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

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Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым 2025-04-19T16:46 true PT5M39S

Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии. 2025-04-19T16:46 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, белгородская область, пасхальное перемирие, объявленное путиным