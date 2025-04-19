Путин объявил пасхальное перемирие
Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Также главе государства доложили о ситуации в зоне боевых действий.
Ключевые заявления со встречи — в материале РИА Новости.
О перемирии
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"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия".
- Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия.
- Вооруженные силы должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.
- Ход перемирия покажет, насколько Украина хочет урегулирования.
- Москва приветствует стремление Вашингтона к завершению конфликта.
- ВСУ более 100 раз нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам
- По приграничным территориям Курской и Белгородской областей после завершения зачистки следует доложить отдельно.
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Доклад Герасимова
- Группировка войск "Север" ведет наступление в Курской области.
- Основная часть региона освобождена — это 1260 квадратных километров, 99,5% от занятой ВСУ территории.
- Осталось два участка, где идут боевые действия, — это район населенных пунктов Олешня и Горналь.
- Завершается зачистка Горнальского мужского монастыря:
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"Работа по окончательному освобождению территорий лесных, вот этих вот участков и Горнали продолжается".
- Все шесть российских группировок наступают на 11 направлениях.
- Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область пресечены.
- Районы, куда пытался вторгнуться противник, изолированы, идет уничтожение украинских боевиков.
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