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В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2025
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00:06 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012208805.html
В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе
В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2025
В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе
Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится в субботу в Риме при посредничестве Омана. Встреча пройдет на фоне дипломатических... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:06:00+03:00
2025-04-19T00:06:00+03:00
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аббас аракчи
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится в субботу в Риме при посредничестве Омана. Встреча пройдет на фоне дипломатических консультаций с участием России, давления со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа и визита главы МАГАТЭ в Тегеран. Официальное подтверждение даты и места переговоров поступило в среду с иранской стороны. Как уточнила впоследствии пресс-служба госдепартамента, встреча состоится 19 апреля. В переговорах вновь примут участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по данным СМИ, стороны впервые за восемь лет провели 45-минутный прямой диалог. Американская сторона оценила обсуждение как содержательное и серьёзное и настояла на переносе второго раунда в Рим. Формат новой встречи, по сведениям СМИ, может предполагать личное присутствие сторон в одной комнате, однако Иран официально настаивает, что переговоры по-прежнему будут в непрямом формате. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США возможно при условии отказа Вашингтона от "нереалистичных и невыполнимых условий". Он отметил, что Тегеран ожидает услышать позицию американской стороны и допускает возможность компромисса при соблюдении реалистичного подхода. Россия, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, готова сыграть любую роль в переговорах, если она будет полезна для Тегерана и приемлема для Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что обсуждение должно ограничиваться исключительно ядерной повесткой, и предостерёг от попыток расширить рамки диалога, что, по его словам, может создать рискованную ситуацию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший с визитом Тегеран, заявил, что переговоры находятся на важной стадии, и выразил надежду на положительный результат. Он подтвердил готовность агентства сыграть ключевую роль в верификации условий возможного соглашения и отметил, что остаётся в постоянном контакте с американской стороной. Трамп ранее допускал возможность применения силы в случае провала дипломатии, однако в недавнем выступлении в Белом доме выразил надежду на мирное урегулирование. Он заявил, что рассматривает возможность успешного будущего для Ирана без необходимости конфликта и назвал это приоритетным сценарием. По данным американских СМИ, накануне переговоров Уиткофф проинформировал израильских представителей в Париже о ходе подготовки ко встрече. Израиль, по данным источников, сохраняет скепсис и настаивает на необходимости наличия военного сценария в случае провала переговорного процесса.
https://ria.ru/20250418/iran-2012066821.html
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сша
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, магатэ, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, рим
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Рим
В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

В Риме в субботу пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по атому

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится в субботу в Риме при посредничестве Омана. Встреча пройдет на фоне дипломатических консультаций с участием России, давления со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа и визита главы МАГАТЭ в Тегеран.
Официальное подтверждение даты и места переговоров поступило в среду с иранской стороны. Как уточнила впоследствии пресс-служба госдепартамента, встреча состоится 19 апреля. В переговорах вновь примут участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи
Вчера, 14:11
Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по данным СМИ, стороны впервые за восемь лет провели 45-минутный прямой диалог. Американская сторона оценила обсуждение как содержательное и серьёзное и настояла на переносе второго раунда в Рим. Формат новой встречи, по сведениям СМИ, может предполагать личное присутствие сторон в одной комнате, однако Иран официально настаивает, что переговоры по-прежнему будут в непрямом формате.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США возможно при условии отказа Вашингтона от "нереалистичных и невыполнимых условий". Он отметил, что Тегеран ожидает услышать позицию американской стороны и допускает возможность компромисса при соблюдении реалистичного подхода.
Россия, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, готова сыграть любую роль в переговорах, если она будет полезна для Тегерана и приемлема для Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что обсуждение должно ограничиваться исключительно ядерной повесткой, и предостерёг от попыток расширить рамки диалога, что, по его словам, может создать рискованную ситуацию.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший с визитом Тегеран, заявил, что переговоры находятся на важной стадии, и выразил надежду на положительный результат. Он подтвердил готовность агентства сыграть ключевую роль в верификации условий возможного соглашения и отметил, что остаётся в постоянном контакте с американской стороной.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США
Вчера, 13:44
Трамп ранее допускал возможность применения силы в случае провала дипломатии, однако в недавнем выступлении в Белом доме выразил надежду на мирное урегулирование. Он заявил, что рассматривает возможность успешного будущего для Ирана без необходимости конфликта и назвал это приоритетным сценарием.
По данным американских СМИ, накануне переговоров Уиткофф проинформировал израильских представителей в Париже о ходе подготовки ко встрече. Израиль, по данным источников, сохраняет скепсис и настаивает на необходимости наличия военного сценария в случае провала переговорного процесса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США не посягают на территорию Ирана, заявил Трамп
17 апреля, 21:05
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиМАГАТЭСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаРим
 
 
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