В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе
В Риме в субботу пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по атому
Вид Рима, Италия . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится в субботу в Риме при посредничестве Омана. Встреча пройдет на фоне дипломатических консультаций с участием России, давления со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа и визита главы МАГАТЭ в Тегеран.
Официальное подтверждение даты и места переговоров поступило в среду с иранской стороны. Как уточнила впоследствии пресс-служба госдепартамента, встреча состоится 19 апреля. В переговорах вновь примут участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по данным СМИ, стороны впервые за восемь лет провели 45-минутный прямой диалог. Американская сторона оценила обсуждение как содержательное и серьёзное и настояла на переносе второго раунда в Рим. Формат новой встречи, по сведениям СМИ, может предполагать личное присутствие сторон в одной комнате, однако Иран официально настаивает, что переговоры по-прежнему будут в непрямом формате.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США возможно при условии отказа Вашингтона от "нереалистичных и невыполнимых условий". Он отметил, что Тегеран ожидает услышать позицию американской стороны и допускает возможность компромисса при соблюдении реалистичного подхода.
Россия, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, готова сыграть любую роль в переговорах, если она будет полезна для Тегерана и приемлема для Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что обсуждение должно ограничиваться исключительно ядерной повесткой, и предостерёг от попыток расширить рамки диалога, что, по его словам, может создать рискованную ситуацию.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший с визитом Тегеран, заявил, что переговоры находятся на важной стадии, и выразил надежду на положительный результат. Он подтвердил готовность агентства сыграть ключевую роль в верификации условий возможного соглашения и отметил, что остаётся в постоянном контакте с американской стороной.
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