https://ria.ru/20250419/peregovory-2012208805.html

В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2025

В Риме пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится в субботу в Риме при посредничестве Омана. Встреча пройдет на фоне дипломатических... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:06:00+03:00

2025-04-19T00:06:00+03:00

2025-04-19T00:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится в субботу в Риме при посредничестве Омана. Встреча пройдет на фоне дипломатических консультаций с участием России, давления со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа и визита главы МАГАТЭ в Тегеран. Официальное подтверждение даты и места переговоров поступило в среду с иранской стороны. Как уточнила впоследствии пресс-служба госдепартамента, встреча состоится 19 апреля. В переговорах вновь примут участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по данным СМИ, стороны впервые за восемь лет провели 45-минутный прямой диалог. Американская сторона оценила обсуждение как содержательное и серьёзное и настояла на переносе второго раунда в Рим. Формат новой встречи, по сведениям СМИ, может предполагать личное присутствие сторон в одной комнате, однако Иран официально настаивает, что переговоры по-прежнему будут в непрямом формате. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США возможно при условии отказа Вашингтона от "нереалистичных и невыполнимых условий". Он отметил, что Тегеран ожидает услышать позицию американской стороны и допускает возможность компромисса при соблюдении реалистичного подхода. Россия, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, готова сыграть любую роль в переговорах, если она будет полезна для Тегерана и приемлема для Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что обсуждение должно ограничиваться исключительно ядерной повесткой, и предостерёг от попыток расширить рамки диалога, что, по его словам, может создать рискованную ситуацию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший с визитом Тегеран, заявил, что переговоры находятся на важной стадии, и выразил надежду на положительный результат. Он подтвердил готовность агентства сыграть ключевую роль в верификации условий возможного соглашения и отметил, что остаётся в постоянном контакте с американской стороной. Трамп ранее допускал возможность применения силы в случае провала дипломатии, однако в недавнем выступлении в Белом доме выразил надежду на мирное урегулирование. Он заявил, что рассматривает возможность успешного будущего для Ирана без необходимости конфликта и назвал это приоритетным сценарием. По данным американских СМИ, накануне переговоров Уиткофф проинформировал израильских представителей в Париже о ходе подготовки ко встрече. Израиль, по данным источников, сохраняет скепсис и настаивает на необходимости наличия военного сценария в случае провала переговорного процесса.

https://ria.ru/20250418/iran-2012066821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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