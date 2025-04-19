https://ria.ru/20250419/nyet-2012177906.html

"Прекращение огня нереалистично": мир услышал русское nyet

"Прекращение огня нереалистично": мир услышал русское nyet - РИА Новости, 19.04.2025

"Прекращение огня нереалистично": мир услышал русское nyet

Интриги Зеленского и его европейских подельников привели, как всегда, к ровно противоположному результату. Под истерические крики о том, что США не должны... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:00:00+03:00

2025-04-19T08:00:00+03:00

2025-04-19T08:00:00+03:00

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Интриги Зеленского и его европейских подельников привели, как всегда, к ровно противоположному результату. Под истерические крики о том, что США не должны бросать Украину, Вашингтон скучливо отряхнул руки, развернулся и пошел в другую сторону, пробормотав сквозь зубы: "Я устал, я ухожу".Нашла коса на камень: Россия не может отказаться от своих новых регионов, Зеленский отказывается это признавать. В старые времена дипломаты могли бы обсуждать проблему годами — мирные переговоры во время Вьетнамской войны шли почти пять лет.Но у Трампа полно других проблем, время поджимает, поэтому американское руководство на глазах теряет интерес к процессу, а заодно и к самой Незалежной."Мы потратили три года и миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, — заявил госсекретарь США Марко Рубио, — но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться".Другие задачи совершенно очевидны: это переброска сил и ресурсов на тихоокеанский ТВД, потому что полномасштабная торговая война с Китаем не может вестись без бряцания оружием и подгонки авианосцев.С одной стороны, залп по Пекину санкциями, с другой — совместные с японцами, корейцами, филиппинцами учения. Потом новые сумасшедшие тарифы и заход очередного авианосца в Южно-Китайское море. Очередные пошлины — и какая-нибудь провокация на Тайване.Это стиль американских переговоров, их давняя стратегия по навязыванию контрагенту выгодной им экономической политики, это то, чего давным-давно ждут от Трампа на родине.Для осуществления этой цели нужны деньги, оружие, техника и военные. Украинский фронт изрядно обескровил военную машину США. Поэтому президент Трамп отказался продавать Зеленскому "Пэтриоты", как тот ни клянчил.С деньгами тоже все понятно: фраза Рубио про потраченные миллиарды донельзя красноречива.Еще более интересный вопрос — военный контингент. Кто физически будет осуществлять политику "сдерживания" Китая?На этот вопрос отвечает американское издание Foreign Policy в статье под названием "Вывод американских военных из Европы произойдет почти наверняка". Такие тексты не появляются обычно как плод досужих рассуждений, а являются целенаправленными вбросами для прощупывания реакции общественности.Основания для вывода американских контингентов из Европы имеются. Во-первых, это существенно сократит расходы, а мы видим, как ожесточенно команда Трампа режет косты по всем направлениям.Во-вторых, Трамп, по мнению автора статьи, остро нуждается в улучшении отношений с Москвой накануне своего противостояния с Китаем и поэтому рад был бы продемонстрировать уменьшение военной угрозы для России на европейском фронте.Ну и в третьих — автор констатирует очевидную вещь, которую все знают, но боятся озвучивать. "Администрация Трампа, — пишет он, — рассматривает Европу как военного противника". Это действительно так. И на данном этапе интересы Москвы и Вашингтона совпадают: у нас действительно общий враг.Конечно, при выводе войск США с европейских баз могут возникнуть вопросы репутационного характера. Однако тут автор предлагает не устраивать громкую кампанию, а сокращать свое присутствие в Старом Свете постепенно, потихонечку вывозя все самое ценное и помаленьку передислоцируя людей.И вот тут становится совсем интересно. Первым делом военные США, когда дело дойдет до ухода из Европы, заберут с собой все продвинутые системы ПРО и ПВО: из Испании вывезут системы "Эгис", из Германии — "Пэтриоты".Из Италии возьмут с собой противолодочные самолеты Боинг P8 "Посейдон", из Британии — истребители F-35, бомбардировщики B1 и дозаправщики KC-135, из Германии — транспортные самолеты "Геркулес".Последний американский военный, уходя, погасит за собой свет, и Европа останется, мягко говоря, ни с чем.Это будет достойной расплатой за ту безумную агрессию, которую источают европейские бонзы. Они сами довели дело до того, что Россия и США пытаются вместе противостоять их неофашизму и реваншизму. Всячески затягивать конфликт на Украине, грозить России вводом своих войск — это значит масштабировать противостояние до такой степени, когда на одной стороне против Брюсселя могут оказаться Москва и Вашингтон. И тогда Европе не позавидуешь.При этом Россия по-прежнему честно стремится к миру на Украине. Мы открыты к переговорам. Мы пунктуально выполняли все условия прекращения огня по энергетической инфраструктуре. Тем временем киевский режим нарушил его более сотни раз. Последней вишенкой на торте стала попытка ударить беспилотником по Запорожской АЭС. Ну совсем с ума посходили.Естественно, что представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в таких условиях "говорить о прекращении огня нереалистично". В переводе с вежливого дипломатического языка это означает, что мы идем давить киевских нацистов дальше. Мир услышал вежливое, но решительное русское nyet.

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https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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