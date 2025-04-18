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Рубио: США долго помогали Украине, теперь надо сфокусироваться на другом

Рубио: США долго помогали Украине, теперь надо сфокусироваться на другом - РИА Новости, 18.04.2025

Рубио: США долго помогали Украине, теперь надо сфокусироваться на другом

США долго помогали Украине, но теперь необходимо сфокусироваться на другом, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США долго помогали Украине, но теперь необходимо сфокусироваться на другом, заявил госсекретарь Марко Рубио."Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться", — сказал он на пресс-конференции.Рубио подчеркнул, что если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".Другие заявления госсекретаря:В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.Переговоры о прекращении огняПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.В Кремле уточнили, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.

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