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"Сдать Киев": в США признали непобедимость России на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:17 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html
"Сдать Киев": в США признали непобедимость России на Украине
"Сдать Киев": в США признали непобедимость России на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
"Сдать Киев": в США признали непобедимость России на Украине
США следует проявить сдержанность на Украине, это не означает сдачу Киева, но признание непобедимости России, пишет 19fortyfive. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:17:00+03:00
2025-04-19T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США следует проявить сдержанность на Украине, это не означает сдачу Киева, но признание непобедимости России, пишет 19fortyfive."Многополярность — это не предсказание. Это реальность &lt;…&gt; Сдержанность — это единственная стратегическая структура, которая принимает мир таким, какой он есть: раздробленным, изменчивым и больше не однополярным. Она признает, что не каждая борьба является нашей, не каждый союзник стоит затраченных затрат &lt;…&gt; На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена, в отличие от ожиданий западных ястребов", — говорится в статье.Там таже отмечается, что эпоха многополярности закончилась как из-за внешнего, так и из-за внутреннего давления на США, и теперь им нужно приспособиться к миру, в котором ресурсы и возможности американского государства ограничены."Целью должно быть урегулирование путем переговоров &lt;…&gt; не втягивая НАТО в вечную войну, которая не принесет пользы никому, кроме оборонных подрядчиков. Аргументы в пользу вооружения Украины не меняют стратегической реальности, заключающейся в том, что эта война должна закончиться — в ближайшее время — или она рискует обостриться на условиях, которые мы не можем контролировать", — указано в тексте.Ранее американский лидер Дональд Трамп, касаясь темы прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Одиннадцатого апреля Путин встретился со спецпослаником президента США Стивом Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
https://ria.ru/20250418/tramp-2012185833.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
"Сдать Киев": в США признали непобедимость России на Украине

19fortyfive: желание западных ястребов о поражении России не сбылось

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США следует проявить сдержанность на Украине, это не означает сдачу Киева, но признание непобедимости России, пишет 19fortyfive.
"Многополярность — это не предсказание. Это реальность <…> Сдержанность — это единственная стратегическая структура, которая принимает мир таким, какой он есть: раздробленным, изменчивым и больше не однополярным. Она признает, что не каждая борьба является нашей, не каждый союзник стоит затраченных затрат <…> На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена, в отличие от ожиданий западных ястребов", — говорится в статье.
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Там таже отмечается, что эпоха многополярности закончилась как из-за внешнего, так и из-за внутреннего давления на США, и теперь им нужно приспособиться к миру, в котором ресурсы и возможности американского государства ограничены.
"Целью должно быть урегулирование путем переговоров <…> не втягивая НАТО в вечную войну, которая не принесет пользы никому, кроме оборонных подрядчиков. Аргументы в пользу вооружения Украины не меняют стратегической реальности, заключающейся в том, что эта война должна закончиться — в ближайшее время — или она рискует обостриться на условиях, которые мы не можем контролировать", — указано в тексте.
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Одиннадцатого апреля Путин встретился со спецпослаником президента США Стивом Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСША
 
 
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