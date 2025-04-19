https://ria.ru/20250419/mvd-2012272211.html
Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников
Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников - РИА Новости, 19.04.2025
Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников
Курьер службы доставки предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга, который мог лишиться около миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:06:00+03:00
2025-04-19T15:06:00+03:00
2025-04-19T17:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Курьер службы доставки предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга, который мог лишиться около миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Накануне в полицию Калининского района обратился курьер службы доставки, сообщивший о заказе на перевозку небольшой посылки, которую он должен был забрать от подъезда дома на Суздальском проспекте. "Увидев перед собой пожилого мужчину, протянувшего ему конверт с денежными средствами, курьер предположил, что пенсионер мог стать жертвой мошенников, и сразу же сообщил о произошедшем в полицию", — рассказали в ГУ МВД. Как установили полицейские, до этого 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная под видом его дочери. Сообщив, что по ее вине якобы произошло ДТП, где пострадал человек, она попросила передать ей деньги. Мужчина, думая что помогает дочери, передал курьеру около миллиона рублей. Эти деньги курьер передал в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html
https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html
санкт-петербург
калининский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество, мошенничество
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество, Мошенничество
Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников
МВД: курьер помог 86-летнему петербуржцу не отдать мошенникам миллион рублей