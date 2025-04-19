https://ria.ru/20250419/mvd-2012272211.html

Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников

Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников - РИА Новости, 19.04.2025

Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников

Курьер службы доставки предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга, который мог лишиться около миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:06:00+03:00

2025-04-19T15:06:00+03:00

2025-04-19T17:03:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

калининский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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мошенничество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Курьер службы доставки предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга, который мог лишиться около миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Накануне в полицию Калининского района обратился курьер службы доставки, сообщивший о заказе на перевозку небольшой посылки, которую он должен был забрать от подъезда дома на Суздальском проспекте. "Увидев перед собой пожилого мужчину, протянувшего ему конверт с денежными средствами, курьер предположил, что пенсионер мог стать жертвой мошенников, и сразу же сообщил о произошедшем в полицию", — рассказали в ГУ МВД. Как установили полицейские, до этого 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная под видом его дочери. Сообщив, что по ее вине якобы произошло ДТП, где пострадал человек, она попросила передать ей деньги. Мужчина, думая что помогает дочери, передал курьеру около миллиона рублей. Эти деньги курьер передал в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html

https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html

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калининский район

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество, мошенничество