На востоке Москвы более 60 семей заселились в построенный по реновации дом
В Перово 65 семей заселились в построенный по реновации дом
Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В новый дом, построенный по программе реновации и расположенный в районе Перово на востоке Москвы, переехали 65 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Переселение в новостройку на Перовской улице началось в декабре прошлого года. Всего под заселение передали 120 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня в них переехали 65 семей. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Жители могли воспользоваться услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
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Новостройка находится на улице Перовская, 40А. Как уточнил Овчинский, рядом есть станция метро "Перово", образовательные учреждения, парк, развлекательный центр с аттракционами, театр иллюзий, заведения общепита.
В пресс-службе департамента градостроительной политики добавили, что на территории рядом с жилым комплексом построили проезды и пешеходные дорожки, поставили фонари, посадили деревья и кустарники.
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