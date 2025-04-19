https://ria.ru/20250419/moskva-2012212673.html

На востоке Москвы более 60 семей заселились в построенный по реновации дом

На востоке Москвы более 60 семей заселились в построенный по реновации дом - РИА Новости, 19.04.2025

На востоке Москвы более 60 семей заселились в построенный по реновации дом

В новый дом, построенный по программе реновации и расположенный в районе Перово на востоке Москвы, переехали 65 семей, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:50:00+03:00

2025-04-19T10:50:00+03:00

2025-04-19T10:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В новый дом, построенный по программе реновации и расположенный в районе Перово на востоке Москвы, переехали 65 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение в новостройку на Перовской улице началось в декабре прошлого года. Всего под заселение передали 120 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня в них переехали 65 семей. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Жители могли воспользоваться услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новостройка находится на улице Перовская, 40А. Как уточнил Овчинский, рядом есть станция метро "Перово", образовательные учреждения, парк, развлекательный центр с аттракционами, театр иллюзий, заведения общепита.В пресс-службе департамента градостроительной политики добавили, что на территории рядом с жилым комплексом построили проезды и пешеходные дорожки, поставили фонари, посадили деревья и кустарники.

https://ria.ru/20250418/moskva-2011940708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы