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На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир - РИА Новости, 19.04.2025
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10:15 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/moskva-2012212493.html
На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир
На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир - РИА Новости, 19.04.2025
На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир
На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках реновации начали возводить жилой комплекс почти на 48 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:15:00+03:00
2025-04-19T10:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
московское центральное кольцо (мцк)
программа реновации в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках реновации начали возводить жилой комплекс почти на 48 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новый двухкорпусный ЖК строят на улице Мироновской, на участке 32. Министр уточнил, что новостройка будет расположена рядом со станцией "Измайлово" МЦК. Недалеко также находятся медицинские учреждения, заведения общепита, салоны красоты, образовательные и спортивные объекты.Помещения на первых этажах ЖК будут выделены под социально-бытовые сервисы. Во дворах проведут благоустройство, обустроят детские площадки и спорткомплексы.
https://ria.ru/20250416/ovchinskiy-2011484890.html
https://ria.ru/20250306/efimov-2003368246.html
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москва, владислав овчинский, московское центральное кольцо (мцк), программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Московское центральное кольцо (МЦК), Программа реновации в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир

На Мироновской улице начали строить ЖК по реновации на 568 квартир

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках реновации начали возводить жилой комплекс почти на 48 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жилой комплекс по программе реновации возвели на востоке Москвы
16 апреля, 10:10
Новый двухкорпусный ЖК строят на улице Мироновской, на участке 32. Министр уточнил, что новостройка будет расположена рядом со станцией "Измайлово" МЦК. Недалеко также находятся медицинские учреждения, заведения общепита, салоны красоты, образовательные и спортивные объекты.
Помещения на первых этажах ЖК будут выделены под социально-бытовые сервисы. Во дворах проведут благоустройство, обустроят детские площадки и спорткомплексы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса
6 марта, 14:12
 
МоскваВладислав ОвчинскийМосковское центральное кольцо (МЦК)Программа реновации в МосквеГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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