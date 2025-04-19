https://ria.ru/20250419/moskva-2012212493.html

На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир

На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир - РИА Новости, 19.04.2025

На востоке Москвы начали строить по реновации ЖК более чем на 500 квартир

На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках реновации начали возводить жилой комплекс почти на 48 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:15:00+03:00

2025-04-19T10:15:00+03:00

2025-04-19T10:15:00+03:00

москва

владислав овчинский

московское центральное кольцо (мцк)

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках реновации начали возводить жилой комплекс почти на 48 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новый двухкорпусный ЖК строят на улице Мироновской, на участке 32. Министр уточнил, что новостройка будет расположена рядом со станцией "Измайлово" МЦК. Недалеко также находятся медицинские учреждения, заведения общепита, салоны красоты, образовательные и спортивные объекты.Помещения на первых этажах ЖК будут выделены под социально-бытовые сервисы. Во дворах проведут благоустройство, обустроят детские площадки и спорткомплексы.

https://ria.ru/20250416/ovchinskiy-2011484890.html

https://ria.ru/20250306/efimov-2003368246.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, московское центральное кольцо (мцк), программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы