https://ria.ru/20250419/mo-2012256855.html

Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.04.2025

Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах ДНР и ЛНР, противник потерял до 265 военнослужащих,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:29:00+03:00

2025-04-19T13:29:00+03:00

2025-04-19T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах ДНР и ЛНР, противник потерял до 265 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США", - отметили в МО РФ.Также уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика