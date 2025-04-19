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Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.04.2025
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах ДНР и ЛНР, противник потерял до 265 военнослужащих,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:29:00+03:00
2025-04-19T13:29:00+03:00
2025-04-19T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах ДНР и ЛНР, противник потерял до 265 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США", - отметили в МО РФ.Также уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два склада боеприпасов.
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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
МО: потери ВСУ в зоне Запада составили до 265 военных