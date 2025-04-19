https://ria.ru/20250419/mks-2012209054.html

Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26"

Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26" - РИА Новости, 19.04.2025

Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26"

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом разместятся в субботу в своём корабле "Союз МС-26" и... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:12:00+03:00

2025-04-19T00:12:00+03:00

2025-04-19T00:12:00+03:00

наука

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иван вагнер

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олег кононенко

роскосмос

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом разместятся в субботу в своём корабле "Союз МС-26" и закроют люки между ним и Международной космической станцией, сообщили в "Роскосмосе". Закрытие люков ожидается в период с 21.00 до 22.00 мск. Отстыковка корабля от станции должна произойти в 0.56 мск, а в 4.17 спускаемый аппарат "Союза МС-26" приземлится в степи Казахстана. Корабль с Овчининым, Вагнером и Петтитом прибыл на МКС 11 сентября 2024 года. На станции они сменили россиян-рекордсменов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также американку Трейси Дайсон. Планировалось, что их полёт продлится 202 суток, то есть завершится в самом начале апреля 2025 года, однако миссия была немного продлена. За это время Овчинин и Вагнер один раз вышли в открытый космос (19-20 декабря) и установили на внешней стороне станции спектрометр "Монитор всего неба". Для Овчинина это третий космический полёт, для Вагнера – второй, а для Петтита уже четвёртый.

https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html

https://ria.ru/20250412/mks-2010842076.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, казахстан, иван вагнер, алексей овчинин, олег кононенко, роскосмос