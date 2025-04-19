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Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26"
Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26" - РИА Новости, 19.04.2025
Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26"
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом разместятся в субботу в своём корабле "Союз МС-26" и... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:12:00+03:00
2025-04-19T00:12:00+03:00
2025-04-19T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом разместятся в субботу в своём корабле "Союз МС-26" и закроют люки между ним и Международной космической станцией, сообщили в "Роскосмосе". Закрытие люков ожидается в период с 21.00 до 22.00 мск. Отстыковка корабля от станции должна произойти в 0.56 мск, а в 4.17 спускаемый аппарат "Союза МС-26" приземлится в степи Казахстана. Корабль с Овчининым, Вагнером и Петтитом прибыл на МКС 11 сентября 2024 года. На станции они сменили россиян-рекордсменов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также американку Трейси Дайсон. Планировалось, что их полёт продлится 202 суток, то есть завершится в самом начале апреля 2025 года, однако миссия была немного продлена. За это время Овчинин и Вагнер один раз вышли в открытый космос (19-20 декабря) и установили на внешней стороне станции спектрометр "Монитор всего неба". Для Овчинина это третий космический полёт, для Вагнера – второй, а для Петтита уже четвёртый.
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, казахстан, иван вагнер, алексей овчинин, олег кононенко, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Казахстан, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Олег Кононенко, Роскосмос
Экипаж МКС вернется на Землю в корабле "Союз МС-26"
Овчинин, Вагнер и Петтит закроются в "Союзе МС-26" перед возвращением на Землю