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Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков - РИА Новости, 19.04.2025
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12:36 19.04.2025 (обновлено: 12:37 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/minprosveschenie-2012251081.html
Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков
Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков - РИА Новости, 19.04.2025
Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков
Ключевая задача введения единого расписания уроков в школах РФ заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:36:00+03:00
2025-04-19T12:37:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевая задача введения единого расписания уроков в школах РФ заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил агентству, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание уроков, работа над данной инициативой уже завершается. "Ключевая задача единого расписания – соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учёт биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250419/minprosvescheniya-2012250931.html
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков

Минпросвещения: главной задачей единого расписания станет минимизация перегрузки

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевая задача введения единого расписания уроков в школах РФ заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил агентству, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание уроков, работа над данной инициативой уже завершается.
"Ключевая задача единого расписания – соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учёт биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели", - говорится в сообщении.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах
Вчера, 12:33
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
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