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Слуцкий рассказал о проработке с Минобрнауки грантов имени Жириновского - РИА Новости, 19.04.2025
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16:07 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ldpr-2012278179.html
Слуцкий рассказал о проработке с Минобрнауки грантов имени Жириновского
Слуцкий рассказал о проработке с Минобрнауки грантов имени Жириновского - РИА Новости, 19.04.2025
Слуцкий рассказал о проработке с Минобрнауки грантов имени Жириновского
ЛДПР с Минобрнауки прорабатывают возможность создания грантов имени Владимира Жириновского для студентов региональных вузов, интересующихся политикой и... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:07:00+03:00
2025-04-19T16:07:00+03:00
общество
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ЛДПР с Минобрнауки прорабатывают возможность создания грантов имени Владимира Жириновского для студентов региональных вузов, интересующихся политикой и парламентаризмом, сообщил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщила пресс-служба кабмина. "Сейчас совместно с министерством науки и высшего образования прорабатываем возможность создания грантов имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского для студентов региональных вузов, интересующихся политикой и парламентаризмом, чтобы у ребят со всей страны была возможность приехать в Москву и пройти стажировку в Государственной Думе", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что основатель ЛДПР Жириновский всегда проявлял искреннюю заботу о молодежи, студенчестве и считал, что нужно создавать больше возможностей для ее развития, образования, воспитания. Слуцкий поблагодарил правительство за то, что идея ЛДПР по введению стипендии имени Жириновского была поддержана. "Наша задача обеспечить молодежи условия для обучения, поддержать, дать опору. А стипендия — это хорошее подспорье для студента, чтобы он мог спокойно учиться выбранной профессии, делу", - добавил парламентарий. Известный российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20250419/zhirinovskiy-2012242668.html
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общество, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий рассказал о проработке с Минобрнауки грантов имени Жириновского

Слуцкий: ЛДПР и Минобрнауки прорабатывают создание грантов имени Жириновского

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ЛДПР с Минобрнауки прорабатывают возможность создания грантов имени Владимира Жириновского для студентов региональных вузов, интересующихся политикой и парламентаризмом, сообщил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщила пресс-служба кабмина.
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"Сейчас совместно с министерством науки и высшего образования прорабатываем возможность создания грантов имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского для студентов региональных вузов, интересующихся политикой и парламентаризмом, чтобы у ребят со всей страны была возможность приехать в Москву и пройти стажировку в Государственной Думе", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Депутат отметил, что основатель ЛДПР Жириновский всегда проявлял искреннюю заботу о молодежи, студенчестве и считал, что нужно создавать больше возможностей для ее развития, образования, воспитания.
Слуцкий поблагодарил правительство за то, что идея ЛДПР по введению стипендии имени Жириновского была поддержана.
"Наша задача обеспечить молодежи условия для обучения, поддержать, дать опору. А стипендия — это хорошее подспорье для студента, чтобы он мог спокойно учиться выбранной профессии, делу", - добавил парламентарий.
Известный российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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ОбществоВладимир ЖириновскийЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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