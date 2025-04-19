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В Крыму оценили идею США признать полуостров российским - РИА Новости, 19.04.2025
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15:22 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/krym-2012273713.html
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским - РИА Новости, 19.04.2025
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским
Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:22:00+03:00
2025-04-19T15:22:00+03:00
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украина
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. "Пока что это только сообщения на уровне СМИ, официальная позиция властей США по этой теме не озвучена. Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, а также для других стран, которые захотят последовать примеру американцев", - сказал Цеков РИА Новости. При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму. "Вода камень точит. Многие на Западе понимают, что Крым законно присоединился к России", - добавил политик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250418/uitkoff-2011963791.html
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россия, украина, севастополь, сергей цеков, владимир путин, оон, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Сергей Цеков, Владимир Путин, ООН, В мире
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

Цеков: признание Крыма российским со стороны США стало бы хорошим сигналом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
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"Пока что это только сообщения на уровне СМИ, официальная позиция властей США по этой теме не озвучена. Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, а также для других стран, которые захотят последовать примеру американцев", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму. "Вода камень точит. Многие на Западе понимают, что Крым законно присоединился к России", - добавил политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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