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В школах введут единое расписание уроков
В школах введут единое расписание уроков - РИА Новости, 19.04.2025
В школах введут единое расписание уроков
В российских школах введут единое расписание, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:36:00+03:00
2025-04-19T03:36:00+03:00
2025-04-19T03:36:00+03:00
общество
сергей кравцов
россия
школа
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Завершается работа по единому расписанию уроков для школ", — заявил глава ведомства.Как ожидается, штатные расписания позволят выявить нагрузку на учителей, а также сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.По словам собеседника агентства, уже с 1 сентября этого года вводится единое планирование по школьным предметам. При этом установливается и нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые теперь не должны превышать десять процентов от общего числа уроков по программе.
https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
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общество, сергей кравцов, россия, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Школа, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование
В школах введут единое расписание уроков
Кравцов: в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков