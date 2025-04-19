https://ria.ru/20250419/kravtsov-2012218798.html

В школах введут единое расписание уроков

В школах введут единое расписание уроков - РИА Новости, 19.04.2025

В школах введут единое расписание уроков

В российских школах введут единое расписание, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:36:00+03:00

2025-04-19T03:36:00+03:00

2025-04-19T03:36:00+03:00

общество

сергей кравцов

россия

школа

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Завершается работа по единому расписанию уроков для школ", — заявил глава ведомства.Как ожидается, штатные расписания позволят выявить нагрузку на учителей, а также сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.По словам собеседника агентства, уже с 1 сентября этого года вводится единое планирование по школьным предметам. При этом установливается и нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые теперь не должны превышать десять процентов от общего числа уроков по программе.

https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html

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2025

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общество, сергей кравцов, россия, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование