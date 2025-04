https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html

Смертоносные магниты Китая крушат армию США

Китай явно уклонялся от второго акта торговой войны, но после того, как Соединенные Штаты одномоментно ввели заградительные пошлины на ключевые группы китайских товаров, Пекин ответил неожиданно агрессивно и сразу же перешел во встречное наступление. Пока широкая публика обсуждала, у кого же тарифная планка выше, КНР ввел ограничения на экспорт в Штаты полупроводников и сопутствующей продукции. А чтобы за океаном никому не показалось мало, на десерт был подан полный запрет на вывоз семи ключевых редкоземельных металлов и магнитов на их основе.Первое, на чем нужно обязательно сделать акцент, — это радикальное изменение тактики действий Китая. В прошлый раз, а именно в период 2018-2019 годов Пекин последовательно вводил встречные пошлины, но о блокировании экспорта в целом или по отдельным направлениям даже речь не шла. Когда Вашингтон начал отгораживаться тарифными заборами, китайские товары через очень короткое время потекли по альтернативным каналам — через Вьетнам, Индонезию, Малайзию и, как ни странно, Японию. Товары либо прямо переоформлялись, либо покупались компаниями-прокладками, тем самым меняя свою формальную принадлежность. США об этом, конечно же, было прекрасно известно, но потребность в китайских товарах перевешивала, поэтому товары с незначительной наценкой спокойно шли через таможенную границу внутрь Соединенных Штатов.На официальной арене стороны громогласно заявляли о прекращении поставок различных товарных позиций, но за кулисами Китай продавал, а Штаты покупали. В известной мере работало это и в обратном направлении. Например, запрет на ввоз американской сои в прошлый раз продержался месяц, а импорт угля возобновили через 90 дней.В 2025-м сценарии кардинально изменились. В этот раз Китай действительно прекращает продажу своей продукции либо предельно усложняет схемы серого экспорта.Применительно к полупроводникам и продукции на их основе Пекин не вводил запрет в полном понимании, но теперь китайская таможня требует отдельного лицензирования, причем китайские источники пишут, что сам механизм получения экспортных лицензий находится только в стадии разработки. Самый свежий барьер выстроен на пути семи редкоземельных металлов. Экспортные лицензии теперь нужны для покупки и вывоза через китайские порты самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, иттрия и скандия. А также постоянных магнитов — как обычных (на основе железа, кобальта и цинка), так и специальных, создаваемых на элементной базе упомянутых редкоземов.Все знают, что Китай контролирует до 90 процентов мирового производства и обогащения редкоземельных металлов, но, к печали США, в такой же пропорции китайская промышленность доминирует на мировых рынках продукции, в основе которой лежит принцип магнетизма. Десять крупнейших профильных компаний, среди которых Ningbo Zhaobao Magnet Co., Hengdian Group DMEGC Magnetic Limited, Ningbo Jinji Strong Magnetic Material Co., Baotou Tianhe Magnetics Technology Co., производят девять из десяти магнитов, окружающих каждого из нас. И каждого из американцев. Львиная доля производств сконцентрирована вокруг Гуанчжоу в провинции Гуандун. Еще в 2020 году Си Цзиньпин, открывая тут "магнитный кластер", отметил, что отрасль является ключевой для обеспечения национальной безопасности Китая, что оборонные и наукоемкие отрасли на Западе будут все больше зависеть от китайских производственных мощностей и доброй воли Пекина.Вообще говоря, асимметричность действий и глубина китайского стратегического планирования вызывает заслуженное уважение.Сейчас уже мало кто вспомнит события 15-летней давности. В 2010 году Пекин внезапно установил эмбарго на экспорт редкоземельных металлов в Японию, из-за чего там случилась неиллюзорная паника. В эфире центральных телеканалов японские политики и чиновники предупреждали, что это может привести к коллапсу важнейших направлений, особенно в сфере производства электроники. Не меньшее изумление это вызвало и в США, так как Япония является главным поставщиком полупроводников. Эмбарго действовало ровно семь недель, за это время Пекин железной рукой вычистил всех частных посредников, в тюрьму сели организаторы каналов контрабанды, а вся отрасль была практически монополизирована под крышей China Rare Earth Holdings Ltd.Спустя 15 лет США и Япония смогли лишь частично заменить китайскую элементную базу, закупая аналоги в Австралии, но общий тренд только ухудшился. Например, по итогам прошлого года китайские компании удерживают 87 процентов мирового производства неодима и празеодима — ключевых компонентов для изготовления мощных магнитов. Малайзия делает еще восемь процентов, Вьетнам — 1,5 процента. То есть более 95 процентов только по данному направлению контролируют страны, против которых США уже ввели санкции, чтобы отсечь параллельный китайский импорт.Ну и главное, почему именно магниты и в чем их тайная сила.Постоянные магниты из сплавов редкоземельных металлов — это современное научное переосмысление магнитов обычных, где основным элементом выступает железо. Наиболее часто используются сплавы неодима и самария, но возможны и другие комбинации. Получаемые магниты при ощутимо меньших размерах как минимум в два-три раза сильнее, чем их ферритовые или керамические аналоги. Магнит на базе чистого самария в шесть, а на базе чистого неодима в десять раз сильнее свои "железных" коллег.Спектр применения редкоземельных магнитов настолько же огромен, насколько иногда неочевиден.Они применяются на горно-обогатительных фабриках для массовой экстракции полезного рудного компонента, при помощи магнитов от опасного металлического мусора очищают взлетные полосы аэродромов. Без них невозможна работа аппаратов МРТ, создание ветрогенераторов и электромобилей, также мощные неодимовые магниты устанавливают в системы рулевого управления автомобилей с ДВС. Магниты поднимают отливки в сталеплавильных цехах, держат листы и заготовки на конвейерах автоматической сварки автомобильных кузовов, они улавливают сторонние частицы в фармацевтических растворах, создают эффект магнитной левитации, благодаря чему существуют сверхскоростные поезда. Ну и, конечно же, без магнитов нового поколения невозможен выпуск дронов, промышленных и боевых роботов, ударных и космических ракет, спутников, реактивных истребителей и всего остального, что формирует понятие современного мира и особенно войны.Соединенные Штаты по данному направлению занимают скромную нишу: менее двух процентов. И если Китай всерьез закрутит экспортные гайки, то через некоторое время, когда начнут исчерпываться текущие складские резервы, в полный рост встанет проблема восполнения запасов сложных электронных систем вооружений. Пекин наглядно демонстрирует Вашингтону, что для разгрома армии противника вовсе не обязательно сходиться накоротке врукопашную. Достаточно убрать из общей формулы эти смешные, на первый взгляд, магниты.

