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В ГД предложили отметить курьера, спасшего жителя Петербурга от мошенников - РИА Новости, 19.04.2025
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15:45 19.04.2025 (обновлено: 16:24 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012276282.html
В ГД предложили отметить курьера, спасшего жителя Петербурга от мошенников
В ГД предложили отметить курьера, спасшего жителя Петербурга от мошенников - РИА Новости, 19.04.2025
В ГД предложили отметить курьера, спасшего жителя Петербурга от мошенников
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил "отметить" курьера службы доставки, который предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:45:00+03:00
2025-04-19T16:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил "отметить" курьера службы доставки, который предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как установили полицейские на месте происшествия, 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная под видом его дочери. Сообщив, что по ее вине якобы произошло ДТП, где пострадал человек, она попросила передать ей деньги. Мужчина, думая, что помогает дочери, передал курьеру службы доставки около 1 миллиона рублей. Эти деньги курьер передал в полицию. "Город должен знать имена своих героев! Обязательно найдём и отметим этого неравнодушного человека!" - написал он в своем Telegram-канале. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ищет предполагаемых фигурантов, заключают в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, сергей боярский, госдума рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Сергей Боярский, Госдума РФ
В ГД предложили отметить курьера, спасшего жителя Петербурга от мошенников

Депутат ГД Боярский предложил отметить курьера, предотвратившего мошенничество

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил "отметить" курьера службы доставки, который предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга.
Как установили полицейские на месте происшествия, 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная под видом его дочери. Сообщив, что по ее вине якобы произошло ДТП, где пострадал человек, она попросила передать ей деньги. Мужчина, думая, что помогает дочери, передал курьеру службы доставки около 1 миллиона рублей. Эти деньги курьер передал в полицию.
"Город должен знать имена своих героев! Обязательно найдём и отметим этого неравнодушного человека!" - написал он в своем Telegram-канале.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ищет предполагаемых фигурантов, заключают в ГУМВД.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
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