Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 19.04.2025 (обновлено: 01:34 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012213264.html
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам - РИА Новости, 19.04.2025
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам
Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:26:00+03:00
2025-04-19T01:34:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости автор инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).Согласно документу, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти средства предлагается выдавать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума. "Мы ожидаем от правительства заключение, так как потребуются расходы из федерального бюджета, и будем вносить. Идея принадлежит (основателю ЛДПР. — Прим. ред.) Владимиру Жириновскому, и он давал поручение разработать инициативу, были высказаны при обсуждении и анализе замечания, которые были учтены", — сказал Нилов.Парламентарий предположил, что заключение правительства поступит после майских праздников. По его словам, эта тему обсудят одновременно с подготовкой проекта бюджета следующего года, нового размера МРОТ и прожиточного минимума."Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет", — отметил депутат.При этом, добавил он в законопроекте предлагают установить повышенные пособия лицам, которые занимаются деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства. Кроме того, авторы документа считают необходимым учет этого периода в общем страховом пенсионном стаже.
https://ria.ru/20240821/brak-1967505332.html
https://ria.ru/20250417/vyplaty-2011905320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам

Депутат от ЛДПР Нилов предложил ввести выплаты для домохозяек

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости автор инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Согласно документу, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти средства предлагается выдавать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума.
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
21 августа 2024, 11:25
"Мы ожидаем от правительства заключение, так как потребуются расходы из федерального бюджета, и будем вносить. Идея принадлежит (основателю ЛДПР. — Прим. ред.) Владимиру Жириновскому, и он давал поручение разработать инициативу, были высказаны при обсуждении и анализе замечания, которые были учтены", — сказал Нилов.
Парламентарий предположил, что заключение правительства поступит после майских праздников. По его словам, эта тему обсудят одновременно с подготовкой проекта бюджета следующего года, нового размера МРОТ и прожиточного минимума.
«
"Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет", — отметил депутат.
При этом, добавил он в законопроекте предлагают установить повышенные пособия лицам, которые занимаются деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства. Кроме того, авторы документа считают необходимым учет этого периода в общем страховом пенсионном стаже.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Выплату за звание "Мать-героиня" повысят до 1 млн рублей в Тверской области
17 апреля, 19:47
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала