https://ria.ru/20250419/gosduma-2012213264.html

В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам - РИА Новости, 19.04.2025

В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам

Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:26:00+03:00

2025-04-19T01:26:00+03:00

2025-04-19T01:34:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости автор инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).Согласно документу, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти средства предлагается выдавать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума. "Мы ожидаем от правительства заключение, так как потребуются расходы из федерального бюджета, и будем вносить. Идея принадлежит (основателю ЛДПР. — Прим. ред.) Владимиру Жириновскому, и он давал поручение разработать инициативу, были высказаны при обсуждении и анализе замечания, которые были учтены", — сказал Нилов.Парламентарий предположил, что заключение правительства поступит после майских праздников. По его словам, эта тему обсудят одновременно с подготовкой проекта бюджета следующего года, нового размера МРОТ и прожиточного минимума."Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет", — отметил депутат.При этом, добавил он в законопроекте предлагают установить повышенные пособия лицам, которые занимаются деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства. Кроме того, авторы документа считают необходимым учет этого периода в общем страховом пенсионном стаже.

https://ria.ru/20240821/brak-1967505332.html

https://ria.ru/20250417/vyplaty-2011905320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф