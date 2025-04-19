Глава МАГАТЭ приветствовал вклад Италии в переговоры по ядерной сделке
Глава МАГАТЭ Гросси приветствовал вклад Италии в переговоры США и Ирана
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поприветствовал вклад Италии в непрямые переговоры по ядерной сделке между США и Ираном после встречи с главой МИД и вице-премьером Италии Антонио Таяни в Риме.
Ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Министерство иностранных дел Италии также сообщило о встрече министра иностранных дел, вице-премьера Италии Антонио Таяни с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как отмечается в пресс-релизе итальянского ведомства, Аракчи и Гросси прибыли в Рим "для участия во втором раунде переговоров между США и Ираном". В ходе обеих встреч Таяни подтвердил готовность Италии содействовать продолжению переговоров, в том числе для проведения совещаний на техническом уровне.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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