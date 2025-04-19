https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html

Форум "Традиционные ценности" включили в план официальных мероприятий БРИКС

Форум "Традиционные ценности" включили в план официальных мероприятий БРИКС - РИА Новости, 19.04.2025

Форум "Традиционные ценности" включили в план официальных мероприятий БРИКС

Форум БРИКС "Традиционные ценности" включен в план официальных ежегодных мероприятий БРИКС, сообщили РИА Новости в пресс-службе организационного комитета... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:31:00+03:00

2025-04-19T08:31:00+03:00

2025-04-19T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Форум БРИКС "Традиционные ценности" включен в план официальных ежегодных мероприятий БРИКС, сообщили РИА Новости в пресс-службе организационного комитета форума. "Форум БРИКС "Традиционные ценности" включен в мировой план официальных ежегодных мероприятий БРИКС. Организационный комитет Форума БРИКС "Традиционные ценности" с радостью сообщает о важном достижении", - сказано в сообщении. Отмечается, что по итогам переговоров с руководителем специального совета при секретариате генеральной администрации президента Бразилии и координатором people-to-people сегмента БРИКС господином Густаво Вестманном форум получил официальное разрешение на использование логотипа БРИКС во всех коммуникациях и материалах, а также включен в официальную повестку организации с публикацией на сайте БРИКС. Также уточняется, что в офисе Вестманна дополнительно подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку, а МИД Бразилии выразил готовность принять активное участие в подготовке и проведении мероприятия. "Эти шаги подчеркивают международную значимость форума и открывают новые возможности для его расширения и влияния на глобальной арене. Организационный комитет продолжает тесное взаимодействие с партнерами для успешной реализации всех этапов подготовки", - сообщает пресс-служба форума. Кроме того, в сообщении говорится, что Форум БРИКС "Традиционные ценности" направлен на укрепление сотрудничества и взаимопонимания между странами объединения на основе духовно-нравственных традиций и ценностей, и в ноябре 2024 года первый форум "Традиционные ценности", состоявшийся в Москве, вызвал широкий резонанс: представители Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, ДР Конго, Пакистана, Уганды и России делились опытом, обсуждали духовное наследие и находили точки соприкосновения. Уточняется, что второй Форум БРИКС "Традиционные ценности" пройдет в 15-17 сентября в столице Бразилии, к которой в этом году перешла роль председателя БРИКС, а в центре внимания - тема "Объединяя традиции, укрепляем нации", призванная продолжить начатый в прошлом году в Москве разговор о ценностях, которые объединяют разные страны союза.

https://ria.ru/20250411/briks-2010814865.html

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