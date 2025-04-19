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Эрдоган рассказал о демографической угрозе для Турции - РИА Новости, 19.04.2025
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15:51 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/erdogan-2012276749.html
Эрдоган рассказал о демографической угрозе для Турции
Эрдоган рассказал о демографической угрозе для Турции - РИА Новости, 19.04.2025
Эрдоган рассказал о демографической угрозе для Турции
Численность населения Турции перейдет от роста к сокращению через десять лет, это угроза для республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:51:00+03:00
2025-04-19T15:51:00+03:00
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Численность населения Турции перейдет от роста к сокращению через десять лет, это угроза для республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию, заявила в субботу турецкий министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ. "Нашу страну и нацию ожидает тревожное будущее с точки зрения численности населения. Даже самые оптимистичные прогнозы показывают, что через 10 лет численность населения Турции перейдет от роста к сокращению", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле. По его словам, "это большая угроза для страны, чем война". "Мы приняли ряд мер для увеличения численности населения, но не стоит забывать, что речь идет о видении цивилизации за пределами материальных стимулов", - отметил Эрдоган. По состоянию на конец 2024 года численность детей и подростков в возрасте до 17 лет в Турции составила 21,8 миллиона человек, то есть 25,5% населения страны. Такие данные привел Турецкий институт статистики (TÜİK), передало в пятницу госагентство Anadolu. Согласно результатам адресной системы регистрации жителей, население республики на конец прошлого года составило 85,6 миллиона человек, при этом в то же время 51,3% граждан детского и подросткового возраста составляли мальчики и 48,7% - девочки. Для сравнения, по данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5% населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8%. Согласно прогнозам, в 2030 году турецкая детская часть населения сократится до 22,1%, в 2040 году - до 17,9%, в 2060 году - до 16,9%, в 2080 году - до 15,2%, а в 2100 году - до 14,5%.
https://ria.ru/20250419/turtsija-2012250751.html
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Эрдоган рассказал о демографической угрозе для Турции

Эрдоган: демографическая проблема является угрозой для Турции

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Численность населения Турции перейдет от роста к сокращению через десять лет, это угроза для республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию, заявила в субботу турецкий министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Турция может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию
Вчера, 12:29
"Нашу страну и нацию ожидает тревожное будущее с точки зрения численности населения. Даже самые оптимистичные прогнозы показывают, что через 10 лет численность населения Турции перейдет от роста к сокращению", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле.
По его словам, "это большая угроза для страны, чем война".
"Мы приняли ряд мер для увеличения численности населения, но не стоит забывать, что речь идет о видении цивилизации за пределами материальных стимулов", - отметил Эрдоган.
По состоянию на конец 2024 года численность детей и подростков в возрасте до 17 лет в Турции составила 21,8 миллиона человек, то есть 25,5% населения страны. Такие данные привел Турецкий институт статистики (TÜİK), передало в пятницу госагентство Anadolu. Согласно результатам адресной системы регистрации жителей, население республики на конец прошлого года составило 85,6 миллиона человек, при этом в то же время 51,3% граждан детского и подросткового возраста составляли мальчики и 48,7% - девочки. Для сравнения, по данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5% населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8%. Согласно прогнозам, в 2030 году турецкая детская часть населения сократится до 22,1%, в 2040 году - до 17,9%, в 2060 году - до 16,9%, в 2080 году - до 15,2%, а в 2100 году - до 14,5%.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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