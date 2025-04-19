https://ria.ru/20250419/brjussel-2012302768.html

Велосипедист из Бельгии планирует встретить 9 мая в Москве по пути в Шанхай

Велосипедист из Бельгии планирует встретить 9 мая в Москве по пути в Шанхай - РИА Новости, 19.04.2025

Велосипедист из Бельгии планирует встретить 9 мая в Москве по пути в Шанхай

Бельгиец Клод Бруир отправился в субботу в многомесячное путешествие на велосипеде из Брюсселя в Шанхай через Москву, где планирует встретить 9 мая, передает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:04:00+03:00

2025-04-19T19:04:00+03:00

2025-04-19T19:04:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Бельгиец Клод Бруир отправился в субботу в многомесячное путешествие на велосипеде из Брюсселя в Шанхай через Москву, где планирует встретить 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. В парк Пятидесятилетия в центре Брюсселя - отправную точку путешествия - его пришли проводить дипломаты из Китая, родственники и журналисты. В Шанхае 63-летний бельгиец должен оказаться 31 августа. Там его ждет сын, который живет и работает в этом городе. Бывший чиновник, а теперь спортсмен-любитель намеревается за 19 недель преодолеть 12 тысяч километров по территории Евросоюза, России, Казахстана и Китая. Из них десять тысяч километров он проедет на своем электровелосипеде с солнечными панелями. Остальные две тысячи бельгиец планирует проделать на специальных грузовиках, вмещающих его велосипед, чтобы не отстать от согласованного графика. По России велосипедист намеревается проехать 3,8 тысячи километров с 1 мая по 10 июня. Маршрут пролегает через Москву, Казань, Уфу и Омск. Перед отъездом из Брюсселя Бруир рассказал РИА Новости, что решился на такое путешествие после того, как столкнулся с онкологическим заболеванием и понял, что подобные проекты не стоит "откладывать в долгий ящик". "Мой сын обосновался в Шанхае, и я подумал, что хорошо бы его навестить. Таким образом отмечаю ремиссию от рака… В прошлом году я пережил операцию и вот теперь я снова в форме", - сказал собеседник агентства. По его словам, тяжелое заболевание сильно изменило его мировоззрение. "Рак изменил мое видение жизни. Я больше не откладываю реализацию своих планов на потом, так как неизвестно в какой я буду форме, к примеру, на пенсии, поэтому я решил ехать сейчас", - пояснил Бруир. Маршрут изначально планировался другой – через Турцию, Черное и Каспийское моря. "Что касается выбора маршрута, то я долго работал над южным маршрутом – вдоль Черного моря, через Турцию, но там слишком много государств, нужно слишком много разрешений. Ряд границ вообще закрыты, как в Азербайджане. Кроме того, трассы в Таджикистане и Узбекистане не очень подходят для такого велосипеда", - сказал Бруир. Принять решение ехать через Россию ему помогли контакты с российскими коллегами, в частности, из организации VelloRussia. Акцию поддержали в Китае. "На этом длинном пути, уверен, вы сделаете немало открытий, узнаете новые народы и цивилизации, у вас будет много встреч с прекрасными людьми. И уже менее чем через пять месяцев, надеюсь, вас встретит в Шанхае мой коллега -бельгийский консул и ваш сын", - сказал посол Китая в Бельгии Фэй Шенчао на церемонии в Брюсселе. Бруир рассчитывает, что его амбициозный проект будет способствовать привлечению внимания к проблемам экологии и разумного потребления, необходимости здорового образа жизни. Кроме того, поездка должна позволить собрать средства для поддержки фондов по лечению рака и реабилитации.

https://ria.ru/20250311/sherov-2004253474.html

https://ria.ru/20250417/pobeda-2011831180.html

https://ria.ru/20250407/moskva-2009738051.html

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Старт путешествия бельгийца Клода Бруира на велосипеде из Брюсселя в Шанхай через Москву Бельгиец Клод Бруир отправился в субботу в путешествие на велосипеде из Брюсселя в Шанхай через Москву, где планирует встретить 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. За 19 недель он намерен преодолеть 12 тысяч км по территории ЕС, России, Казахстана и Китая. Из них 10 тысяч км он проедет на своем электровелосипеде с солнечными панелями, еще 2 тысячи – на спецгрузовиках, вмещающих его велосипед. По России он проедет 3,8 тысячи км с 1 мая по 10 июня. Маршрут пролегает через Москву, Казань, Уфу и Омск. Бруир рассказал РИА Новости, что решился на такое путешествие после того, как столкнулся с онкологическим заболеванием и понял, что подобные проекты не стоит "откладывать в долгий ящик". 2025-04-19T19:04 true PT1M01S

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шанхай, турция, китай, бельгия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне