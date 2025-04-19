https://ria.ru/20250419/boyarskiy-2012325557.html

Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе

Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе - РИА Новости, 19.04.2025

Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, получивший ушиб, оступившись на сцене, чувствует себя уже лучше, врачи обещали его выписать уже на следующей неделе,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T23:16:00+03:00

2025-04-19T23:16:00+03:00

2025-04-19T23:49:00+03:00

культура

михаил боярский

россия

санкт-петербург

ленинградский театр имени ленсовета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991019652_0:646:2047:1797_1920x0_80_0_0_546c5b9378c6a45fcdef1d8a70fb663c.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, получивший ушиб, оступившись на сцене, чувствует себя уже лучше, врачи обещали его выписать уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости его концертный директор Александр Зыкин.В пятницу в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось."Чувствует себя уже лучше, обещали на следующей неделе отпустить домой", - заявил директор артиста.Собеседник агентства подтвердил, что госпитализация была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого.Также ранее сообщалось, что ближайший спектакль с участием Боярского состоится в театре имени Ленсовета 27 апреля, следующий - 29 апреля.Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман".

https://ria.ru/20250413/petrosyan-2011007114.html

https://ria.ru/20250218/muzyka-1999909078.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил боярский, россия, санкт-петербург, ленинградский театр имени ленсовета