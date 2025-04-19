https://ria.ru/20250419/boyarskiy-2012325557.html
Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе
Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе - РИА Новости, 19.04.2025
Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, получивший ушиб, оступившись на сцене, чувствует себя уже лучше, врачи обещали его выписать уже на следующей неделе,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:16:00+03:00
2025-04-19T23:16:00+03:00
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культура
михаил боярский
россия
санкт-петербург
ленинградский театр имени ленсовета
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, получивший ушиб, оступившись на сцене, чувствует себя уже лучше, врачи обещали его выписать уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости его концертный директор Александр Зыкин.В пятницу в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось."Чувствует себя уже лучше, обещали на следующей неделе отпустить домой", - заявил директор артиста.Собеседник агентства подтвердил, что госпитализация была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого.Также ранее сообщалось, что ближайший спектакль с участием Боярского состоится в театре имени Ленсовета 27 апреля, следующий - 29 апреля.Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман".
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михаил боярский, россия, санкт-петербург, ленинградский театр имени ленсовета
Культура, Михаил Боярский, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградский театр имени Ленсовета
Боярского могут выписать из больницы на следующей неделе
Боярскому стало лучше после ушиба, его могут выписать на следующей неделе