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Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html
Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория
Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория - РИА Новости, 19.04.2025
Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория
Обстрелы Запорожской АЭС не прекращались во время перемирия, рассказала РИА Новости директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:22:00+03:00
2025-04-19T16:22:00+03:00
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС не прекращались во время перемирия, рассказала РИА Новости директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина. "Были и атаки Энергодара. Так что говорить о том, что ВСУ соблюдала условия энергетического перемирия, невозможно", - пояснила собеседник агентства. Яшина добавила, что буквально накануне дрон ВСУ атаковал окрестности станции. "Они (атаки - ред.) и не прекращались. Буквально несколько дней назад был нейтрализован дрон в 300 метрах от периметра промплощадки около учебного-тренировочного центра ЗАЭС", - уточнила она. Восемнадцатого апреля истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве. Как ранее сообщал Кремль, в середине апреля президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, президент России Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория

Директор ЗАЭС Яшина: обстрелы не прекращались во время действия моратория

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС не прекращались во время перемирия, рассказала РИА Новости директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина.
"Были и атаки Энергодара. Так что говорить о том, что ВСУ соблюдала условия энергетического перемирия, невозможно", - пояснила собеседник агентства.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Яшина добавила, что буквально накануне дрон ВСУ атаковал окрестности станции.
"Они (атаки - ред.) и не прекращались. Буквально несколько дней назад был нейтрализован дрон в 300 метрах от периметра промплощадки около учебного-тренировочного центра ЗАЭС", - уточнила она.
Восемнадцатого апреля истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.
Как ранее сообщал Кремль, в середине апреля президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, президент России Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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